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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Майнц»: Ингвартсен Маркус — Травма, Мустафа Марлон — Мышечная травма.

«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Травма колена, Клостерманн Лукас — Травма лодыжки, Лаймер Конрад — Травма лодыжки, Ольмо Даниэль — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ляйч Максим, Хак Александр — Баррейро Леандро, Буркардт Йонатан, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Стах Антон — Онисиво Карим.



«РБ Лейпциг»: Бласвич Янис — Диалло Абду, Орбан Вилли, Хальстенберг Марцель, Хенрикс Бенжамин — Айдара Амаду, Вернер Тимо, Нкунку Кристофер, Форсберг Эмиль, Шлагер Ксавер — Силва Андре.

Форма команд

На данный момент «быки» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Карнавальщики» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Майнц» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей -6 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Майнц»: 1.00 — 1.50, дома 0.33 — 1.33.

«РБ Лейпциг»: 1.63 — 1.50, в гостях 0.50 — 2.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 05 октября), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:1, 1:0, 3:2, 3:1, 0:5).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.74.