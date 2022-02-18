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вчера, 17:19

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Хетафе». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 2.95, а поражение доступно по котировке 3.15.

Пропускают матч

«Кадис»: Карселен Исаак — Травма, Хименес Фальи — Травма, Феде — Травма, Андоне Флорин — Травма.

«Хетафе»: Оливера Мирамонтес Матиас — Травма, Аленья Карлес — Травма.

Форма команд

На данный момент «городские» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Желтая субмарина» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Хетафе» и «Кадис» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -1 и +3 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:1 или 1:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 5.55 и 10.50 соответственно.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:0, 0:1, 0:2, 3:2, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.31.