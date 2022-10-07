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вчера, 14:33

Пропускают матч

«Болонья»: Бэрроу Муса — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Болонья»: Скорупски Лукаш — Камбьясо Андреа, Пош Штефан, Соса Хоакин, Сумаоро Адама — Виньято Эмануэль, Моро Рауль, Сансоне Никола, Сориано Роберто, Схаутен Йерди — Арнаутович Марко.

Запасные: Баньолини Никола, Барди Франческо — Бонифаци Кевин, Де Сильвестри Лоренцо, Касиус Денсо, Ликояннис Хараламбос, Лукуми Джон — Аэбишер Мишель, Домингес Николас, Медель Гари, Фергюсон Льюис — Зиркзее Джошуа, Орсолини Риккардо.



«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Ауджелло Томмазо, Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Мурильо Джейсон — Вильяр Гонсало, Габбьядини Маноло, Джуричич Филип, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид — Капуто Франческо.

Запасные: Контини Никита, Равалья Никола — Конти Андреа, Мурру Никола, Феррари Джанмарко — Верре Валерио, Виейра Роналдо, Йепес Жерар, Лерис Мехди, Пуссетто Игнасио, Тримболи Симоне — Квальярелла Фабио.

Форма команд

На данный момент «красно-синие» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Болонья» и «Сампдория» набрали соответственно 5 и 1 очко. Разница мячей -3 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Болонья»: 0.88 — 1.63, дома 1.00 — 1.00.

«Сампдория»: 0.50 — 2.00, в гостях 0.67 — 2.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Болонья» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:0, 1:2, 3:1, 1:2, 1:2).

«Болонья» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 3:1, 2:1, 3:0, 3:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 1:2, 3:1, 1:2, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:0, 1:2, 3:1, 1:2, 1:2).

«Болонья» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 1:2, 3:1, 1:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.11.