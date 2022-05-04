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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.82. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Ювентус»: Де Шильо Маттиа — Травма бедра, Пеллегрини Лука — Травма лодыжки, Куадрадо Хуан — Мышечная травма, Локателли Мануэль — Травма, МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 44 очка.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Дженоа» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей -6 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Дженоа»: 0.71 — 1.57, дома 0.71 — 1.35.

«Ювентус»: 1.54 — 0.89, в гостях 1.82 — 1.12.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:0, 3:1, 2:2, 1:3, 1:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 3:1, 2:2, 1:3, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:0, 3:1, 2:2, 1:3, 1:3).

«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 3:1, 2:2, 1:3, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.82.