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вчера, 10:33

Пропускают матч

«Эмполи»: Тонелли Лоренцо — Травма.

«Милан»: Меньян Мик — Травма икроножной мышцы, Флоренци Алессандро — Мышечная травма, Эрнандес Тео — Мышечная травма, Ибрагимович Златан — Травма колена, Ориги Дивок — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Де Винтер Кони, Луперто Себастьяно, Париси Фабиано, Стоянович Петар — Бандинелли Филиппо, Марин Рэзван, Пьяца Марко, Хаас Николас — Ламмерс Сэм, Сатриано Мартин.

Запасные: Перизан Самуэле, Уйкани Самир — Валукиевич Себастьян, Гуарино Габриэле, Какаке Либерато — Байрами Недим, Грасси Альберто, Хендерсон Лиам — Бальданзи Томмазо, Дестро Маттиа, Камбиаги Николо, Эконг Эммануэль.



«Милан»: Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Калабрия Давиде, Калюлю Пьер, Томори Фикайо — де Кетеларе Шарль, Леау Рафаэл, Побега Томмазо, Салемакерс Алексис, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио — Габбиа Маттео, Дест Сержиньо, Кьер Симон, Тиав Малик — Адли Ясин, Бакайоко Тьему, Беннасер Исмаэль, Вранк Астер, Диас Браим, Крунич Раде — Лазетич Марко, Мессиас Жуниор, Ребич Анте.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Эмполи» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей 0 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эмполи»: 0.86 — 1.00, дома 0.67 — 1.00.

«Милан»: 1.86 — 1.14, в гостях 1.00 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.

Пять очных встреч

«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:4, 3:0, 1:1, 1:2).

Материалы по матчу

Пиоли: «„Эмполи“ — команда, с которой непросто играть», Тонали может сыграть с «Эмполи», «Эмполи» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.10.2022)