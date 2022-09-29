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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Интер»: Дальберт — Травма, Чалханоглу Хакан — Травма бедра, Лукаку Ромелу — Травма бедра.

«Рома»: Карсдорп Рик — Травма колена, Кумбулла Мараш — Мышечная травма, Вейналдум Джорджиньо — Сломана берцовая кость, Дарбо Эбрима — Травма колена, Дибала Пауло — Мышечная травма, Эль-Шаарави Стефан — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Асллани Кристьян, Барелла Николо, Госенс Робин, Думфрис Дензел, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Онана Андре — Ачерби Франческо, Белланова Рауль, Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Димарко Федерико — Гальярдини Роберто, Мхитарян Генрих — Корреа Хоакин.



«Рома»: Патрисиу Руй — Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес, Смоллинг Крис — Дзаньоло Николо, Кристанте Бриан, Матич Неманья, Пеллегрини Лоренцо, Спинаццола Леонардо, Челик Мехмет — Абрахам Тэмми.

Запасные: Боэр Пьетро, Свилар Миле — Винья Матиас, Керамицис Димитриос, Кумбулла Мараш, Трипи Филиппо — Бове Эдуардо, Вольпато Кристиан, Камара Мохаммед — Белотти Андреа, Дибала Пауло, Залевски Никола, Шомуродов Элдор.

Форма команд

На данный момент «волки» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Нерадзурри» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Рома» и «Интер» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -2 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 1.86 — 1.57, дома 2.33 — 0.33.

«Рома»: 1.14 — 1.00, в гостях 1.00 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:1, 2:0, 0:3, 3:1, 2:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 2:0, 0:3, 3:1, 2:2).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 2:0, 0:3, 3:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.08.