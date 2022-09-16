1663345987

16 сентября 2022, 19:33

Пропускают матч

«Рома»: Кумбулла Мараш — Мышечная травма, Вейналдум Джорджиньо — Сломана берцовая кость, Дарбо Эбрима — Травма колена, Эль-Шаарави Стефан — Мышечная травма.

«Аталанта»: Джимсити Берат — Травма, Дзаппакоста Давиде — Травма, Паломино Хосе Луис — Травма, Мураторе Симоне — Травма, Сапата Дуван — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Рома»: Патрисиу Руй — Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес, Смоллинг Крис — Дибала Пауло, Карсдорп Рик, Кристанте Бриан, Матич Неманья, Пеллегрини Лоренцо, Спинаццола Леонардо — Абрахам Тэмми.

Запасные: Боэр Пьетро, Свилар Миле — Винья Матиас, Керамицис Димитриос, Трипи Филиппо, Челик Мехмет — Бове Эдуардо, Вольпато Кристиан, Дзаньоло Николо, Камара Мохаммед — Белотти Андреа, Залевски Никола, Шомуродов Элдор.



«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Околи Мемех, Толой Рафаэль — Де Рон Мартен, Копмейнерс Тейн, Соппи Брэндон, Хатебур Ханс, Эдерсон — Малиновский Руслан, Хелунд Расмус.

Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Зортеа Надир, Меле Йоаким, Руджери Маттео, Скальвини Джорджио — Пашалич Марио — Бога Жереми, Лукман Адемола, Муриэль Луис.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Волки» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Аталанта» и «Рома» набрали соответственно 11 и 10 очков. Разница мячей +1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Рома»: 1.33 — 1.00, дома 2.00 — 0.00.

«Аталанта»: 1.67 — 0.50, в гостях 1.67 — 0.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 15 сентября), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:0, 1:4, 1:1, 4:1, 2:1).

«Рома» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:4, 1:1, 4:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.14.