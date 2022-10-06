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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Сассуоло»: Мюльдюр Мерт — Травма лодыжки, Траоре Хамед — Травма, Дефрель Грегуар — Травма.

«Интер»: Кордас Алекс — Травма, Дальберт — Травма колена, Брозович Марцело — Мышечная травма, Корреа Хоакин — Мышечная травма, Лукаку Ромелу — Травма бедра.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сассуоло»: Консильи Андреа — Рожерио, Тольян Джереми, Феррари Джанмарко, Эрлич Мартин — Лопес Максим, Торстведт Кристиан, Фраттези Давиде — Кириакопулос Гиоргос, Лорьент Арман, Пинамонти Андреа.

Запасные: Пеголо Джанлука, Руссо Антонио — Айхан Каан, Марчицца Риккардо, Руан — Д'Андреа Лука, Матеус Энрике, Мба Обьянг Педро, Харруи Абду — Альварес Агустин, Антисте Янис, Кейде Эмиль.



«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Асллани Кристьян, Барелла Николо, Димарко Федерико, Думфрис Дензел, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Онана Андре — Ачерби Франческо, Белланова Рауль, Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Карбони Андреа — Гальярдини Роберто, Мхитарян Генрих.

Форма команд

На данный момент «черно-зеленые» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Нерадзурри» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Сассуоло» и «Интер» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей +4 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сассуоло»: 1.25 — 1.00, дома 1.75 — 0.75.

«Интер»: 1.75 — 1.63, в гостях 1.50 — 2.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 04 октября), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 1:2, 2:1, 0:3, 3:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.59.