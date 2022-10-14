1665754386

вчера, 16:33

Пропускают матч

«Специа»: Сала Джакопо — Травма, Христов Петко — Травма, Реца Аркадиуш — Травма.

«Кремонезе»: Хендри Джек — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Специа»: Дронговски Бартломей — Ампаду Итан, Кивиор Якуб, Николау Димитриос — Агудело Кевин, Бурабиа Мехди, Гьяси Эмануэль, Хольм Эмиль, Эллертссон Микаэль — Мальдини Даниэль, Н'Дзола Мбала.

Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Амиан Аду Кельвин, Кальдара Маттиа, Сала Джакопо, Феррер Сальвадор, Христов Петко — Бек Юлиус, Коваленко Виктор, Нгуиамба Аурельен, Шер Аймар, Экдаль Альбин — Верде Даниэле, Санка Леандро, Штрелец Давид.



«Кремонезе»: Раду Ионуц — Бьянкетти Маттео, Валери Эмануэле, Лочошвили Лука, Серникола Леонардо — Дзанимаккья Лука, Кастаньетти Микеле, Мейте Суалихо, Пикель Чарльз — Дессер Сирьель, Окереке Давид.

Запасные: Саро Джанлука — Аиву Эмануэль, Васкес Йохан, Квальята Джакомо, Кирикеш Влад — Аскасибар Сантьяго, Буонаюто Кристиан, Гильоне Паоло, Миланесе Томмасо, Эскаланте Гонсало — Баэс Хайме, Цаджут Франк, Чиофани Даниэль.

Форма команд

На данный момент «орлята» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тигры» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Специа» и «Кремонезе» набрали соответственно 4 и 3 очка. Разница мячей -6 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Специа»: 0.78 — 1.89, дома 1.75 — 1.25.

«Кремонезе»: 0.78 — 2.11, в гостях 1.00 — 1.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 3:2, 2:0, 2:0, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 3:2, 2:0, 2:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.82.