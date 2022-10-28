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вчера, 23:33

Пропускают матч

«Милан»: Меньян Мик — Травма икроножной мышцы, Калабрия Давиде — Травма бедра, Флоренци Алессандро — Мышечная травма, Салемакерс Алексис — Травма колена, Ибрагимович Златан — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Джиджи Коффи, Родригес Рикардо, Шуурс Перр — Влашич Никола, Войвода Мергим, Лазаро Валентино, Лукич Саша, Миранчук Алексей, Риччи Джакомо — Пеллегри Пьетро.

Запасные: Джемелло Лука, Зима Лукаш, Фиоренца Маттео — Буонджорно Алессандро, Синго Вильфрид — Адопо Мишель, Баейе Брайан, Илкхан Эмирхан, Линетти Кароль, Радоньич Неманья — Карамо Янн, Санабрия Антонио, Сек Демба.



«Милан»: Тэтэрушану Чиприан — Габбиа Маттео, Калюлю Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Диас Браим, Леау Рафаэл, Мессиас Жуниор, Побега Томмазо, Тонали Сандро — Ориги Дивок.

Запасные: Миранте Антонио, Юнгдаль Андреас — Балло-Туре Фоде, Кьер Симон, Тиав Малик — Адли Ясин, Бакайоко Тьему, Беннасер Исмаэль, Вранк Астер, де Кетеларе Шарль, Крунич Раде — Жиру Оливье, Ребич Анте.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Торино» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей -3 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Торино»: 0.91 — 1.18, дома 0.40 — 0.60.

«Милан»: 2.18 — 1.00, в гостях 1.60 — 0.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 25 октября), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 1:0, 0:7, 0:0, 2:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Торино» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:0, 1:0, 0:7, 0:0, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 3.6.