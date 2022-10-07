Пропускают матч
«Удинезе»: Масина Адам — Травма.
«Аталанта»: Муссо Хуан — Травма головы, Джимсити Берат — Травма, Паломино Хосе Луис — Травма, Толой Рафаэль — Травма бедра, Мураторе Симоне — Травма, Сапата Дуван — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Бийол Яка, Перес Неуэн — Ловрич Санди, Макенго Жан-Виктор, Перейра Роберто, Удоджи Дестини, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.
Запасные: Паделли Даниэле, Пиана Эдоардо — Эбоселе Фести, Эбоссе Энцо, Эхизибуэ Кингсли — Арслан Толгай-Али, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Саксесс Исаак.
«Аталанта»: Спортиелло Марко — Демирал Мерих, Околи Мемех, Скальвини Джорджио — Де Рон Мартен, Копмейнерс Тейн, Соппи Брэндон, Хатебур Ханс, Эдерсон — Лукман Адемола, Муриэль Луис.
Запасные: Бертини Томмасо, Росси Франческо — Зортеа Надир, Меле Йоаким, Руджери Маттео — Малиновский Руслан, Пашалич Марио — Бога Жереми, Хелунд Расмус.
Форма команд
На данный момент «богиня» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Удинезе» и «Аталанта» набрали соответственно 15 и 13 очков. Разница мячей +10 и +6 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Удинезе»: 2.13 — 1.00, дома 2.00 — 0.25.
«Аталанта»: 1.50 — 0.38, в гостях 1.50 — 0.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:6, 1:1, 3:2, 1:1, 2:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.66.