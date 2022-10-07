1665149585

вчера, 16:33

Пропускают матч

«Удинезе»: Масина Адам — Травма.

«Аталанта»: Муссо Хуан — Травма головы, Джимсити Берат — Травма, Паломино Хосе Луис — Травма, Толой Рафаэль — Травма бедра, Мураторе Симоне — Травма, Сапата Дуван — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Бийол Яка, Перес Неуэн — Ловрич Санди, Макенго Жан-Виктор, Перейра Роберто, Удоджи Дестини, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.

Запасные: Паделли Даниэле, Пиана Эдоардо — Эбоселе Фести, Эбоссе Энцо, Эхизибуэ Кингсли — Арслан Толгай-Али, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Саксесс Исаак.



«Аталанта»: Спортиелло Марко — Демирал Мерих, Околи Мемех, Скальвини Джорджио — Де Рон Мартен, Копмейнерс Тейн, Соппи Брэндон, Хатебур Ханс, Эдерсон — Лукман Адемола, Муриэль Луис.

Запасные: Бертини Томмасо, Росси Франческо — Зортеа Надир, Меле Йоаким, Руджери Маттео — Малиновский Руслан, Пашалич Марио — Бога Жереми, Хелунд Расмус.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Удинезе» и «Аталанта» набрали соответственно 15 и 13 очков. Разница мячей +10 и +6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Удинезе»: 2.13 — 1.00, дома 2.00 — 0.25.

«Аталанта»: 1.50 — 0.38, в гостях 1.50 — 0.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:6, 1:1, 3:2, 1:1, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.66.