Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Фейеноорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 7.80.
Пропускают матч
«Фейеноорд»: Бейлоу Джастин — Травма ступни, Сандлер Филипп — Травма бедра, Торнстра Йенс — Травма лодыжки.
«Утрехт»: Акмум Реда — Травма колена, Верман Хенк — Травма, Маеда Наоки — Травма.
Форма команд
На данный момент «гордость юга» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жители собора» отстают на 19 очков.
За последние пять матчей «Фейеноорд» и «Утрехт» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей +5 и -3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Фейеноорд»: 2.31 — 0.97, дома 2.43 — 0.86.
«Утрехт»: 1.59 — 1.31, в гостях 1.21 — 1.43.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 2:0, 1:2, 1:1, 1:2).
«Фейеноорд» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 2:0, 1:2, 1:1, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.72.