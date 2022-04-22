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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фейеноорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 7.80.

Пропускают матч

«Фейеноорд»: Бейлоу Джастин — Травма ступни, Сандлер Филипп — Травма бедра, Торнстра Йенс — Травма лодыжки.

«Утрехт»: Акмум Реда — Травма колена, Верман Хенк — Травма, Маеда Наоки — Травма.

Форма команд

На данный момент «гордость юга» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жители собора» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Фейеноорд» и «Утрехт» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей +5 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фейеноорд»: 2.31 — 0.97, дома 2.43 — 0.86.

«Утрехт»: 1.59 — 1.31, в гостях 1.21 — 1.43.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 2:0, 1:2, 1:1, 1:2).

«Фейеноорд» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 2:0, 1:2, 1:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.72.