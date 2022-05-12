Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 4.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.
Пропускают матч
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Форма команд
На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 8 очков.
За последние пять матчей «Локомотив» и «Динамо» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -1 и -2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Локомотив»: 1.39 — 1.29, дома 1.57 — 1.00.
«Динамо»: 1.75 — 1.18, в гостях 1.79 — 1.36.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:0, 5:1, 1:2, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.72.