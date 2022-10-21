Пропускают матч
«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.
Форма команд
На данный момент «бело-голубые» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 8 очков.
За последние пять матчей «Динамо» и «Локомотив» набрали соответственно 4 и 3 очка. Разница мячей -8 и -3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Локомотив»: 1.23 — 2.00, дома 2.00 — 1.83.
«Динамо»: 1.62 — 1.23, в гостях 1.67 — 1.67.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:3, 1:1, 0:0, 5:1, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «ничья» с коэффициентом 3.76.
Материалы по матчу
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