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вчера, 14:33

Пропускают матч

ЦСКА : Дивеев Игорь — Травма.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Оренбург» и ЦСКА набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей -3 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Оренбург»: 1.69 — 2.38, дома 2.50 — 1.17.

ЦСКА : 2.00 — 1.00, в гостях 1.00 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:4, 2:1, 2:3, 0:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 4.

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