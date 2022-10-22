Пропускают матч
ЦСКА: Дивеев Игорь — Травма.
Форма команд
На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Оренбург» и ЦСКА набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей -3 и +3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Оренбург»: 1.69 — 2.38, дома 2.50 — 1.17.
ЦСКА: 2.00 — 1.00, в гостях 1.00 — 1.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:4, 2:1, 2:3, 0:1, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 4.
Материалы по матчу
Пономарёв: «Будет хорошо, если ЦСКА сыграет хотя бы вничью с „Оренбургом“», ЦСКА остался без Федотова, «Спартак» — без Абаскаля. В 14-м туре РПЛ этим могут воспользоваться, Кукуян – судья матча «Локо» и «Динамо». Назначения на 15-й тур