Пропускают матч
«Краснодар»: Черников Александр — Травма.
Форма команд
На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 8 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -4.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Пари НН»: 1.31 — 1.77, дома 1.57 — 2.29.
«Краснодар»: 1.92 — 1.54, в гостях 1.67 — 1.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:0, 0:0, 1:4, 1:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 2:0, 0:0, 1:4, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с коэффициентом 2.32.
Материалы по матчу
ЦСКА остался без Федотова, «Спартак» — без Абаскаля. В 14-м туре РПЛ этим могут воспользоваться, Кукуян – судья матча «Локо» и «Динамо». Назначения на 15-й тур, «Пари НН» намерен выйти в весеннюю часть Кубка России