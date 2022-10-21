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«Пари НН» — «Краснодар» прогноз

вчера, 16:33
Краснодар

Пропускают матч

«Краснодар»: Черников Александр — Травма.

Форма команд

На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 8 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -4.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Пари НН»: 1.31 — 1.77, дома 1.57 — 2.29.
«Краснодар»: 1.92 — 1.54, в гостях 1.67 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:0, 0:0, 1:4, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 2:0, 0:0, 1:4, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с коэффициентом 2.32.

Материалы по матчу

ЦСКА остался без Федотова, «Спартак» — без Абаскаля. В 14-м туре РПЛ этим могут воспользоваться, Кукуян – судья матча «Локо» и «Динамо». Назначения на 15-й тур, «Пари НН» намерен выйти в весеннюю часть Кубка России

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