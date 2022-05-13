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«Спартак» — «Зенит» прогноз

вчера, 16:33
Спартак

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 4.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия.
«Зенит»: Караваев Вячеслав — Травма бедра, Ловрен Деян — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 27 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Спартак» набрали соответственно 15 и 10 очков. Разница мячей +5 и +9 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 1.25 — 1.36, дома 1.50 — 1.14.
«Зенит»: 2.32 — 0.93, в гостях 1.69 — 0.85.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Зенит» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (7:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (7:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:0).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (7:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.80.

Материалы по матчу

«Спартак» vs «Зенит», московское дерби и битва за топ-4 в Краснодаре. Разборки конкурентов в предпоследнем туре РПЛ, Кузяев: «„Спартак“ — это принципиальный соперник, хороший раздражитель», Семак: «В последнее время „Спартак“ набрал приличный ход», «Спартак» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (15.05.2022), Каттани: «„Спартак“ – самый великий клуб России. Это факт»
И другие.

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