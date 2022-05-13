Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 4.05.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.
Пропускают матч
«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия.
«Зенит»: Караваев Вячеслав — Травма бедра, Ловрен Деян — Травма лодыжки.
Форма команд
На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 27 очков.
За последние пять матчей «Зенит» и «Спартак» набрали соответственно 15 и 10 очков. Разница мячей +5 и +9 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 1.25 — 1.36, дома 1.50 — 1.14.
«Зенит»: 2.32 — 0.93, в гостях 1.69 — 0.85.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
«Зенит» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (7:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:0).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (7:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:0).
«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (7:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.80.
Материалы по матчу
«Спартак» vs «Зенит», московское дерби и битва за топ-4 в Краснодаре. Разборки конкурентов в предпоследнем туре РПЛ, Кузяев: «„Спартак“ — это принципиальный соперник, хороший раздражитель», Семак: «В последнее время „Спартак“ набрал приличный ход», «Спартак» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (15.05.2022), Каттани: «„Спартак“ – самый великий клуб России. Это факт»
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