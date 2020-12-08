АЕК – «Пафос». Прогноз на матч чемпионата Кипра (09.12.2020)

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вчера, 11:24

АЕК старается навязать борьбу лидерам чемпионата Кипра. Сумеет ли команда справиться с «Пафосом»?

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в матче АЕК — «Пафос» есть явный фаворит. Коэффициент на победу хозяев 1,94, ничья — 3,38, а вот победа гостей — 3,92. В таких котировках нет ничего удивительного. В шести последних домашних матчах АЕК выиграл у «Пафоса» на своей домашней арене.

Форма команд

АЕК нестабильно выступает в последних матчах чемпионата Кипра. Победы чередуются поражениями, из-за чего не удается навязать серьезную борьбу лидерам первенства. В двух последних встречах коллектив из Ларнаки обыграл «Этникос» (3:0) и «Олимпиакос» из Никосии (4:0). Но в двух предыдущих поединках зафиксированы поражения от «Анортосиса» (0:1) и «Аполлона» (1:2).

«Пафос» после не самого удачного сезона сумел собраться. На протяжении четырех поединков удалось не проиграть. Были переиграны АЕЛ (1:0) и «Докса» (2:0). Ничьи зафиксированы с «Эносисом» (0:0) и «Эрмисом» (1:1). Благодаря этой серии удалось подняться на седьмую позицию. Отметим, что помощником главного тренера «Пафоса» работает экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов.

Информация для ставок

АЕК выиграл в пяти из 10 последних домашних матчей

выиграл в пяти из 10 последних домашних матчей «Пафос» проиграл пять из 10 последних выездных поединков

«Пафос» в последних четырех встречах пропустил всего лишь один гол

Прогноз

Мы считаем, что у гостей в этом матче есть хорошие шансы, чтобы зацепиться за очки. Для этого нужно сыграть выжидающе. Наверняка, АЕК будет пытаться действовать первым номером в надежде отличиться первым. «Пафос» должен попробовать реализовать одну из своих контратак. Если это удастся, то вполне можно претендовать на набранные очки. АЕК крайне нестабилен. В активе команды слишком много ошибок в построении игры в обороне.

Мы предлагаем сыграть команду гостей с Х. Коэффициент на этот исход в букмекерских конторах равен 1,85.