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«Ахмат» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч РПЛ (07.11.2021)

06 ноября 2021, 20:07

14-й тур чемпионата России подарит нам противостояние двух команд с примерно одинаковым стилем игры. «Ахмат» на своем стадионе принимает «Нижний Новгород». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Ахмат
Нижний Новгород
3 : 1
завершен
07 ноября 2021, 19:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.575.18
Фонбет 1.70 3.50 5.80
Мелбет 1.70 3.80 6.10
1XBET 1.74 3.62 6.10

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Нижнего Новгорода» будет стоить 5.2, ничью можно поставить по 3.75. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 2.14.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.65 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.33.

Форма команд

«Ахмат» в последних матчах выступает очень неуверенно. Клуб проиграл три из пяти последних матчей и расположился только на десятом месте в турнирной таблице с набранными 15 очками. Коллектив заявляет о высоких амбициях, но на данный момент ему не хватает стабильности и везения. В прошлом туре РПЛ команда из Грозного уступила на выезде «Уфе» (0:1), а неделей ранее оказалась сильнее «Урала» (1:0).

«Нижний Новгород» удивил многих на старте сезона своими результатами, однако этот запал пошел на спад ближе к середине чемпионата. Клуб проиграл четыре из пяти последних матчей в РПЛ и опустился на 11-е место с 14 баллами в турнирной таблице. В предстоящем матче у коллектива есть хороший шанс продвинуться на несколько позиций в случае победы. Последние два матча «Нижнего Новгорода» завершились домашними поражениями от «Локомотива» (1:2) и «Краснодара» (1:4).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Ахмата» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Нижний Новгород» проиграл всего два матча из десяти последних встреч на выезде
  • «Нижний Новгород» забивал в девяти из десяти последних матчей, проведенных на выезде

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у новичка РПЛ и немного стабилизироваться в турнирной таблице РПЛ. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.66 2.32
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.57 2.47
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Все комментарии
Gahi
Gahi
07 ноября в 05:46
Победа команды Ахмат в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
06 ноября в 20:50
Хозяева должны выигрывать..
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