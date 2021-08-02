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«Ахмат» — «Сочи». Прогноз на матч Премьер-Лиги России (02.08.2021)

вчера, 11:26

«Ахмат» играет против «Сочи» 2 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.283.01
Лига Ставок 2.60 3.35 2.85
Фонбет Live! 100.00 11.50 1.05
Мелбет 2.61 3.50 2.76
1XBET 2.65 3.22 3.05
BetBoom 2.72 3.20 2.80

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сочи». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20. Еще одна актуальная ставка — победа «Ахмата» по 2.75.

Форма команд

«Ахмат» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал три балла. Команда выиграла первый поединок со счетом 2:1. В товарищеских матчах клуб проявил себя далеко не лучшим образом, часто пропускали и мало забивали. Возможно, команде помогут трибуны, на эту игру власти допустили большое количество зрителей.

«Сочи» отлично показал себя в прошлом сезоне, но в этом стартовал не лучшим образом. Команда проиграла первый поединок в РПЛ со счетом 0:1. Клуб расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В товарищеских поединках «Сочи» выглядел неуверенно, эта команда способна на большее.

Информация для ставок

● «Сочи» проиграл всего один матч из последних пяти
● «Ахмат» выиграл один поединок из последних пяти
● «Сочи» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.65 1.70 2.24
Лига Ставок 1.75 2.10
Мелбет 1.70 2.21
1XBET 1.64 2.40
BetBoom 2.22 1.71 1.66 2.32 1.35 3.39
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Все комментарии
qxup236rayuh
qxup236rayuh
вчера в 18:43
Футбольный клуб Ахмат (Грозный) одержит победу.
nsdhjspkj55p
nsdhjspkj55p
вчера в 18:43
Футбольный клуб Ахмат (Грозный) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 13:44
Ну думаю, что ОЗ зайдет в этом матче
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