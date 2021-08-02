«Ахмат» — «Сочи». Прогноз на матч Премьер-Лиги России (02.08.2021)

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вчера, 11:26

«Ахмат» играет против «Сочи» 2 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сочи». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20. Еще одна актуальная ставка — победа «Ахмата» по 2.75.

Форма команд

«Ахмат» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал три балла. Команда выиграла первый поединок со счетом 2:1. В товарищеских матчах клуб проявил себя далеко не лучшим образом, часто пропускали и мало забивали. Возможно, команде помогут трибуны, на эту игру власти допустили большое количество зрителей.

«Сочи» отлично показал себя в прошлом сезоне, но в этом стартовал не лучшим образом. Команда проиграла первый поединок в РПЛ со счетом 0:1. Клуб расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В товарищеских поединках «Сочи» выглядел неуверенно, эта команда способна на большее.

Информация для ставок

● «Сочи» проиграл всего один матч из последних пяти

● «Ахмат» выиграл один поединок из последних пяти

● «Сочи» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.85.