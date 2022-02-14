«Академика Клинчени» — «Фарул Констанца». Прогноз на матч Суперлиги Румынии (17.02.2022)

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вчера, 22:15

17 февраля 2022 года состоится поединок «Академика Клинчени — Фарул Констанца». Матч пройдет на стадионе «Академики» в рамках очередного тура Суперлиги Румынии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Фарул». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.13. Ничейный исход оценивается в 7.70, а победа хозяев поля в 28.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Академика» идет на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды две победы, пять ничьих и 18 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 50 мячей. В последних встречах «Академика» не может похвастаться хорошим уровнем игры и регулярно проигрывает — поражения от «Ботошани» со счетом 2:0, а также от «Стяуа» 0:3 и «Арджеш» 1:0.

«Фарул» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 балла. Команда выиграла 11 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. У коллектива 30 забитых голов и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Фарул» показывает хороший уровень игры, но не всегда берет очки — победа над «Волунтари» со счетом 3:0, а также ничья с «Мьовени» 1:1 и поражение от «Киндия» 0:1.

Информация для ставок

«Академика» не побеждает шесть игр кряду

«Фарул» проиграл один матч из последних пяти

«Академика» пропустила шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше четырех по коэффициенту 3.20. «Фарул» — фаворит матча, именно от этой команды стоит ожидать больше всего голов.

