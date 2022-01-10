«Аль-Ахли» — «Умм-Салаль». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (12.01.2022)

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вчера, 16:54

12 января 2022 года состоится поединок «Аль-Ахли — Умм-Салаль». Матч пройдет на стадионе имени Хамада-бин-Халифа в Дохе в рамках 14-го тура чемпионата Катара по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров Фонбет, фаворитом этого матча является «Умм-Салаль». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.45. Сделать ставку на победу хозяев поля можно по 2.75. Отметим, что также можно поставить на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Аль-Ахли» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 13 баллов. У команды две победы, семь ничьих и четыре поражения. Клуб забил семь мячей и пропустил 16 мячей. В последних встречах «Аль-Ахли» сыграл вничью с «Аль-Гарафой» 0:0 и выиграл у «Катар СК» 1:0. Также было поражение от «Аль-Духаиля» с разгромным счетом 0:6.

«Умм-Салаль» идет в нынешнем сезоне чемпионата Катара на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды четыре победы, семь ничьих и два поражения. Коллектив сыграл вничью с «Аль-Хором» 1:1, а также выиграл у «Аль-Раяна» 2:3, еще была победа над «Аль-Араби» 0:2. Команда играет в хороший и атакующий футбол, много забивает и часто побеждает.

Информация для ставок

«Умм-Салаль» не проигрывает пять игр кряду

«Аль-Ахли» выиграл два матча из последних пяти

У «Умм-Салаля» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45. В чемпионате Катара часто можно встретить матчи, которые завершаются разгромом, эта игра может стать одной из таких.