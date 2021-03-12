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«Алавес» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2021)

вчера, 03:35

«Алавес» сыграет против «Кадиса» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.45 2.84
Лига ставок 1.42 2.90

Ставки букмекеров

«Алавес» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.10. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.10, победа «Кадиса» оценивается в 3.95.

Форма команд

«Алавес» — один из аутсайдеров Примеры этого сезона. Команда расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице и набрала всего 22 очка. Клуб выиграл 5 поединков, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 14 матчах. В этом сезоне у «Алавеса» 22 забитых и 42 пропущенных мяча. Сейчас клуб переживает чёрную полосу, проигрывая в каждом матче.

«Кадис» — это дерзкий новичок Примеры. Клуб ворвался в элитный дивизион, сразу обыграв «Барселону» и «Реал». Сейчас команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 28 баллов. Клуб выиграл 7 матчей, столько же раз играл вничью и проиграл в 12 поединках. «Кадис» забил 22 гола и пропустил 41 мяч.

Информация для ставок

  • Из последних пяти матчей «Алавес» смог выиграть только в одном поединке
  • «Кадис» проиграл в трех поединках из последних пяти
  • «Кадис» пропустил десять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «забьет только одна команда», по коэффициенту 2.10. Также букмекеры предлагают поставить на то, что тотал голов в матче будет меньше 1.5, с коэффициентом 2.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.45 2.84
Лига ставок 1.42 2.90
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)
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