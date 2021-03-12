«Алавес» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2021)

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вчера, 03:35

«Алавес» сыграет против «Кадиса» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Алавес» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.10. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.10, победа «Кадиса» оценивается в 3.95.

Форма команд

«Алавес» — один из аутсайдеров Примеры этого сезона. Команда расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице и набрала всего 22 очка. Клуб выиграл 5 поединков, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 14 матчах. В этом сезоне у «Алавеса» 22 забитых и 42 пропущенных мяча. Сейчас клуб переживает чёрную полосу, проигрывая в каждом матче.

«Кадис» — это дерзкий новичок Примеры. Клуб ворвался в элитный дивизион, сразу обыграв «Барселону» и «Реал». Сейчас команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 28 баллов. Клуб выиграл 7 матчей, столько же раз играл вничью и проиграл в 12 поединках. «Кадис» забил 22 гола и пропустил 41 мяч.

Информация для ставок

Из последних пяти матчей «Алавес» смог выиграть только в одном поединке

«Кадис» проиграл в трех поединках из последних пяти

«Кадис» пропустил десять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «забьет только одна команда», по коэффициенту 2.10. Также букмекеры предлагают поставить на то, что тотал голов в матче будет меньше 1.5, с коэффициентом 2.50.