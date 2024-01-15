«Алавес» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (19.01.2024)

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вчера, 15:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. На ничейный результат можно поставить по 3.4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.85. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.

Форма команд

«Алавес» идет в нижней части турнирной таблицы, а именно на 13 месте с 20 баллами в активе, что на пять пунктов больше, чем у ближайшего соперника из зоны вылета. Чтобы не опускаться ниже по таблице, хозяевам очень важно набрать баллы, а лучше победить, что поможет еще дальше отдалиться от аутсайдеров. Два последних матча «Алавеса» завершились выездной победой над «Севильей» (3:2) и домашним успехом с «Бетисом» (1:0).

«Кадис» выглядит достаточно слабо в нынешнем сезоне и пребывает в зоне вылета с 15 баллами в активе. Чтобы сохранить прописку в Ла Лиге, коллективу нужно стабильно набирать очки, а в матче с «Алавесом» будет такая возможность, если обстоятельства сложатся в пользу гостей. В прошлом туре «Кадис» крупно проиграл на своем поле «Валенсии» (1:4), а ранее проиграл на выезде «Гранаде» (0:2).

Информация для ставок

«Алавес» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Кадис» не может выиграть четыре поединка на выезде подряд

«Кадис» выиграл три из пяти матчей с «Алавесом» при одном поражении

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предлагаем полностью опереться на статистику и сделать ставку, что большого количества мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.