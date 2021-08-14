«Алавес» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (14.08.2021)

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вчера, 15:35

«Алавес» примет «Реал» в рамках первого тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.42. Также можно поставить на ничейный исход за 4.70 и на победу хозяев за 7.50.

Форма команд

«Алавес» в прошлом сезоне не смог запомниться даже своим болельщикам. Клуб играл очень плохо и был ближе к зоне вылета, чем к топ-10. В предсезонном турнире команда сыграла неплохо, у «Алавеса» всего три поражения. Клуб выиграл у «Леванте», а также победил «Аморебьету» и «Мирандес». Против «Реала» будет очень тяжело. В основном «Алавес» побеждает соперников слабее себя, а «Реал» из другой весовой категории. «Алавес» нечасто пропускает, но и мало забивает.

«Реал» потерял Серхио Рамоса и Рафаэля Варана всего за одно трансферное окно. Основная пара центральных защитников, которая принесла «Реалу» много трофеев больше не будет охранять ворота. «Реал» также потерял Зинедина Зидана, теперь вместо него на бровке будет стоять Карло Анчелотти. В предсезонном турнире у «Реала» проблемы, клуб не выиграл ни одного из двух матчей. Команда проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:2, а также сыграла вничью с «Миланом» 0:0. У команды проблемы с забитыми мячами, она часто не реализует свои моменты.

Информация для ставок

«Реал» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

«Алавес» выиграл три матча из последних пяти

«Реал» пропустил четыре мяча в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на фору «Реала» (-2) по коэффициенту 3.05.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии с «Челси».