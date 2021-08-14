|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Наконец-то нет десятков навесов, не умаляя заслуг Зидана. Эффективность - это здорово, но такой футбол смотреть приятнее. Даже первый тайм, который не особо удался в атаке, но полностью удался в обороне.
По игре:
Дайте Начо шанс стать уже основным хоть на сезон! И подкаты чумовые, и ни одной ошибки в обороне, и гол забил (Сережа же учил больше 10 лет :))
Алаба - красава, пришел явно с желанием стать лидером. Кажется, что это одна из причин отпуска Рамоса.
Модрич-Каземиро-Вальверде, есть впечатление, что Крооса и Модрича чередовать надо, а Вальверде оставить. Добавляет движения полузащите. (По сегодняшней игре вообще Крооса не хотелось, если честно. Но соперник не топ, надо понимать)
Азар - Карим делают свое дело, дай бог без травм.
Бейл давно в футболке Реала с таким добродушным настроем не бегал.
Всем добра, а с такой игрой надежды на чемпионство есть. Барсе перестройка, Атлетико как всегда время тянуть :))
Наконец-то нет десятков навесов, не умаляя заслуг Зидана. Эффективность - это здорово, но такой футбол смотреть приятнее. Даже первый тайм, который не особо удался в атаке, но полностью удался в обороне.
По игре:
Дайте Начо шанс стать уже основным хоть на сезон! И подкаты чумовые, и ни одной ошибки в обороне, и гол забил (Сережа же учил больше 10 лет :))
Алаба - красава, пришел явно с желанием стать лидером. Кажется, что это одна из причин отпуска Рамоса.
Модрич-Каземиро-Вальверде, есть впечатление, что Крооса и Модрича чередовать надо, а Вальверде оставить. Добавляет движения полузащите. (По сегодняшней игре вообще Крооса не хотелось, если честно. Но соперник не топ, надо понимать)
Азар - Карим делают свое дело, дай бог без травм.
Бейл давно в футболке Реала с таким добродушным настроем не бегал.
Всем добра, а с такой игрой надежды на чемпионство есть. Барсе перестройка, Атлетико как всегда время тянуть :))