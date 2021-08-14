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Алавес - Реал
Мальорка - Бетис
Кадис - Леванте
Осасуна - Эспаньол

Протокол матча Алавес против Реал

Алавес Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс) 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Алавес
1 : 4
завершен
вчера, 23:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 45.4 - 408
Средний возраст: 28.5 - 29.5
Средний рост: 182 - 182
Легионеров: 1 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Реал
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Испания. Примера 2021/2022, 1 тур
Стадион Мендисорроса
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.384.631.48
Лига Ставок 7.20 5.00 1.42
Мелбет 6.52 4.24 1.56
1XBET 5.80 4.42 1.62
    Еще
     
    35' Гарсия Ману (14)
     
    2
    59' Гарсия Ману (14) уходит с поля, Гвидетти Йон (10) вышел на поле
    59' Понс Пере (20) уходит с поля, Ндиайе Мамаду (6) вышел на поле
     
    65' (1:3) Хоселу (9)
     
    2
    68' Мендес Эдгар (17) уходит с поля, Пеллистри Факундо (18) вышел на поле
    68' Луис Риоха (11) уходит с поля, Мартин Иван (19) вышел на поле
     
    48' (0:1) Бензема Карим (9) (Азар Эден (7))
     
    53' Бэйл Гарет (18)
     
    56' (0:2) Начо (6) (Модрич Лука (10))
     
    62' (0:3) Бензема Карим (9)
     
    66' Азар Эден (7) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
     
    69' Бэйл Гарет (18) уходит с поля, Родриго (21) вышел на поле
     
    3
    88' Бензема Карим (9) уходит с поля, Йович Лука (16) вышел на поле
    88' Модрич Лука (10) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
    88' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    90+2' (1:4) Винисиус Жуниор (20) (Алаба Давид (4))
    Голы
    48’ 0:1 Бензема Карим
    ассистент Азар Эден
    56’ 0:2 Начо
    ассистент Модрич Лука
    62’ 0:3 Бензема Карим
    Хоселу 1:3(П) 65’
    90+2’ 1:4 Винисиус Жуниор
    ассистент Алаба Давид
    Наказания
    Гарсия Ману 35’
    53’ Бэйл Гарет
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гвидетти Йон Гарсия Ману 59’
    Ндиайе Мамаду Понс Пере 59’
    66’ Винисиус Жуниор Азар Эден
    Пеллистри Факундо Мендес Эдгар 68’
    Мартин Иван Луис Риоха 68’
    69’ Родриго Бэйл Гарет
    88’ Йович Лука Бензема Карим
    88’ Асенсио Марко Модрич Лука
    88’ Иско Вальверде Федерико
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 19
    		4 Удары в створ 7
    		14 Фолы 10
    		0 Угловые 4
    		1 Офсайды 2
    		41% Владение мячом 59%
    		4 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:40
    Субботний игровой день:
    Бензема - дубль;
    Мбаппе - гол+2 голевые, хоть и не написали там один голевой на него;
    Погба - 4 голевых передач;
    Холанд - 2 гола + 3 голевых передач.
    Думаю, что все эти 4 игрока заслужили того, чтоб их выбрали игроками матча!!!
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 01:39
    Ничего удивительного!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:32
    Представьте состав Реала на следующий сезон, если слухи окажутся действительностью:
    ________________________Куртуа/Лунин
    Карвахаль/Васкес__Рюдигер/Милитао__Алаба/Начо__Менди/Марсело/Гути
    ________________Каземиро/Канте/Камавинга
    ___________Модрич/Погба/Иско___Вальверде/Кроос
    Родриго/Асенсио/Васкес__Бензема/Холанд__Мбаппе/Азар/Винисиус
    Конечно некоторые уйдут. И не все из этого списка будут в Реале. Но такое трансферное окно полностью затмило бы то ТО ПСЖ, которое состоялось этим летом.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 01:26
    Полнейший разгром,Реал с победой.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:22, ред.
    Хоть соперник и не сильный. Но Реал хороший тайм провёл. Милитао подставил Куртуа, который проводил сухой матч. Начо вообще супер игрок. Надо ставить его в основу. Почти на любой позиции хорош. Алаба и Васкес хорошо отыграли тоже. Каземиро как обычно на уровне. Модрич и Вальверде очень подвижный футбол показали в центре поля. Как сказал Слип, лучше менять Крооса и Модрича, а Вальверде постоянно с стартовом составе оставить. Кроос сказал, что закончит карьеру после контракта с Реалом? Может действительно подписать Погба, который отдал сегодня 4 голевых передач? Азар и Бензема хорошо взаимодействовать начали. Бэйл тоже норм отыграл. Винисиус и Родриго добавили скорости в атаке, надо наигрывать этих пацанов. Они оооочень талантливые игроки. Может Родриго в будущем станет похож своей игрой на Роналдо?! Ах, как бы хотелось посмотреть на того Роналдо в сегодняшнем футболе, где игроков не ломают как в те времена. И да, про Анчелотти, хорошие комбинации в игру привнёс, нет?
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:11, ред.
    помню 28 ноября 2020, алавес обыграл реал 2-1
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 01:07
    Оу, Карло, приветствуем!
    Наконец-то нет десятков навесов, не умаляя заслуг Зидана. Эффективность - это здорово, но такой футбол смотреть приятнее. Даже первый тайм, который не особо удался в атаке, но полностью удался в обороне.

    По игре:
    Дайте Начо шанс стать уже основным хоть на сезон! И подкаты чумовые, и ни одной ошибки в обороне, и гол забил (Сережа же учил больше 10 лет :))
    Алаба - красава, пришел явно с желанием стать лидером. Кажется, что это одна из причин отпуска Рамоса.
    Модрич-Каземиро-Вальверде, есть впечатление, что Крооса и Модрича чередовать надо, а Вальверде оставить. Добавляет движения полузащите. (По сегодняшней игре вообще Крооса не хотелось, если честно. Но соперник не топ, надо понимать)
    Азар - Карим делают свое дело, дай бог без травм.
    Бейл давно в футболке Реала с таким добродушным настроем не бегал.

    Всем добра, а с такой игрой надежды на чемпионство есть. Барсе перестройка, Атлетико как всегда время тянуть :))
    Belgie2020
    Belgie2020
    сегодня в 01:06
    Второй тайм хорош от Реала. С победой
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:04
    Необходимая победа в первому туре есть. Главный нападающий команды сделал дубль,. Для первого матча все отлично!
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 00:54
    С такой обороной Реалу надо очень много забивать...
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:43
    Ниче се думал ничейку сгоняют
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 00:26
    Миньетао Продыр...
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:24
    ничего себе . счет каждую минуту меняется)
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Блин. Никогда так не было и вот опять(с)
    Физиотерапевта не уволили, как я погляжу?
    УЕСКА
    УЕСКА ответ gentlewolf (раскрыть)
    сегодня в 00:00
    Травма у него.
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 23:55
    Центр обороны у Реала аховый. Австриец слева, хотя Менди там хорош. А кстати где Менди? Его среди запаса нет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен Точный счет 2:1
    вчера в 22:40
    В начале испанского чемпионата можно ждать любого результата. И хотя Реал реально сильнее хозяев, поставлю ка я на небольшую сенсацию. Алавес на своем поле поймает кураж и забьёт больше Реала...
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 22:38
    кстати с Миланом он был неплох, хоть и пенальти не забил, но посмотрим что будет дальше!
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 00:44
    На этот сезон мало надежд-когда у тебя в нападении играет Гарет Бейл то это так!
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