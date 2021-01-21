«Альбасете» — «Сарагоса»: прогноз на матч Сегунды (22.01.2021)

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21 января 2021, 15:52

22 января «Альбасете» принимает на своем стадионе «Сарагосу» в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

«Альбасете» ужасно выступает в нынешнем сезоне Сегунды. У «Сарагосы» также дела идут не очень хорошо. Тем не менее в победу «Сарагосы» верят больше, чем в триумф гостей. На победу «Сарагосы» рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2,70, ничейный исход оценили в 2,80, а победу «Альбасете» в 3,10.

Форма команд

«Альбасете» замыкает турнирную таблицу испанской Сегунды с 15 баллами в активе. Это худшая команда чемпионата. Свой последний поединок «Альбасете» сыграл вничью со счетом 1:1 с бывшим представителем Примеры «Малагой». Если «Альбасете» победит «Сарагосу», то может обойти команду в турнирной таблице по очным встречам и дополнительным показателям.

«Сарагоса», как и «Альбасете», проводит далеко не самый лучший сезон. Команда находится на 21-й строчке в турнирной таблице и опережает своих оппонентов на три балла. У «Сарагосы» будет отличная возможность вырваться из подвала турнирной таблицы. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:0.

Информация для ставок

● «Альбасете» (26) и «Сарагоса» (21) — худшие команды по пропущенным мячам в Сегунде

● «Альбасете» выиграл лишь один матч из пяти последних встреч

● У «Сарагосы» три победы в последних пяти играх

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити предлагает поставить на то, что первый гол в этом матче забьет «Альбасете» с коэффициентом 2,23. Команда неплохо играет в атаку в нынешнем сезоне, чего не скажешь о защите клуба, который находится на дне турнирной таблицы.