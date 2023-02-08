«Альмерия» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.02.2023)

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сегодня, 10:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бетис». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Альмерии» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Альмерия» не радует своих болельщиков хорошими результатами и за последние пять туров Ла Лиги смогла победить всего один раз. Команда занимает 14 место с 22 пунктами в активе и всего на три балла опережает зону вылета, что не дает ей чувствовать себя в безопасности. В домашней встрече у коллектива будут шансы побороться за очки, ведь соперник также проводит нестабильный отрезок сезона. В прошлом туре «Альмерия» уступила на выезде «Райо Вальекано» (0:2).

«Бетис» проиграл три игры в последних пяти турах и впервые за долгое время покинул зону еврокубков. Теперь команда идет на седьмом месте с 31 очками, но уступает «Вильярреалу» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре «Бетис» проиграл в результативном матче «Сельте» на своем поле (3:4), а ранее уступил лидеру чемпионата Испании «Барселоне» (1:2).

Информация для ставок

«Альмерия» одержала семь побед в десяти матчах на своем стадионе за последнее время

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

·«Бетис» выиграл всего три матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Альмерия» хорошо выглядит на своем поле, и мы предполагаем, что у «Бетиса» будут проблемы. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.