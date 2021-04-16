«Альмерия» — «Эспаньол». Прогноз на матч Сегунды (19.04.2021)

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вчера, 23:54

«Альмерия» сыграет против «Эспаньола» в рамках очередного тура Сегунды 19 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Эспаньол». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 2.47. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20. Еще одна актуальная ставка на игру — победа «Альмерии» за 3.00.

Форма команд

«Альмерия» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 60 пунктов. В нынешнем сезоне «Альмерия» преследует «Мальорку», но клуб устроит и третья строчка, так как она дает возможность принять участие в стыковых поединках за выход в Примеру. Команда победила в 18 играх, шесть раз сыграла вничью и проиграла десять матчей. В последних играх «Альмерия» играет далеко не лучшим образом, но в матче против «Эспаньола» все может быть иначе.

«Эспаньол» набрал 70 пунктов и идет на первой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 21 матч, семь раз сыграла вничью и проиграла шесть поединков. В последних играх «Эспаньол» играет очень здорово, у команды победная серия, которая может продолжиться уже в этом поединке.

Информация для ставок

«Альмерия» выиграла всего одну игру из последних пяти матчей

У «Альмерии» девять домашних побед из 17 матчей

«Эспаньол» не проигрывает 11 игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97. Еще одна актуальная ставка на эту игру — точное количество голов в первом тайме — один, — за 2.18.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Альбасете» — «Мирандес».