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«Альмерия» — «Эспаньол». Прогноз на матч Сегунды (19.04.2021)

вчера, 23:54

«Альмерия» сыграет против «Эспаньола» в рамках очередного тура Сегунды 19 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.183.282.42
Лига Ставок 3.05 3.15 2.40
Фонбет 3.10 3.15 2.40
Мелбет 3.13 3.13 2.45
1XBET 3.13 3.13 2.45
BetBoom 3.05 3.15 2.36

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Эспаньол». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 2.47. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20. Еще одна актуальная ставка на игру — победа «Альмерии» за 3.00.

Форма команд

«Альмерия» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 60 пунктов. В нынешнем сезоне «Альмерия» преследует «Мальорку», но клуб устроит и третья строчка, так как она дает возможность принять участие в стыковых поединках за выход в Примеру. Команда победила в 18 играх, шесть раз сыграла вничью и проиграла десять матчей. В последних играх «Альмерия» играет далеко не лучшим образом, но в матче против «Эспаньола» все может быть иначе.

«Эспаньол» набрал 70 пунктов и идет на первой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 21 матч, семь раз сыграла вничью и проиграла шесть поединков. В последних играх «Эспаньол» играет очень здорово, у команды победная серия, которая может продолжиться уже в этом поединке.

Информация для ставок

  • «Альмерия» выиграла всего одну игру из последних пяти матчей
  • У «Альмерии» девять домашних побед из 17 матчей
  • «Эспаньол» не проигрывает 11 игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97. Еще одна актуальная ставка на эту игру — точное количество голов в первом тайме — один, — за 2.18.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Альбасете» — «Мирандес».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.60 1.66 2.29
Лига Ставок 2.18 1.64 1.63 2.19
Мелбет 1.70 2.27
1XBET 2.21 1.67 1.70 2.27 1.34 3.26
BetBoom 2.23 1.60 1.64 2.15 1.33 3.10
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