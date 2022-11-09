«Альмерия» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (09.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Альмерия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Хетафе» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.
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1 : 0
завершен
вчера, 21:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.
Форма команд
«Альмерия» чередует победы и поражения в чемпионате, а в последних двух турах смогла набрать шесть очков. Команда идет на 15 месте в турнирной таблице с 13 баллами и отстает от ближайшего соперника на одно очко. В случае победы хозяева обойдут «Хетафе» и приблизятся к целой группе команд. В прошлом туре «Альмерия» проиграла на выезде «Барселоне» (0:2), а ранее на своем поле одолела «Сельту» (3:1).
«Хетафе» не проигрывает несколько матчей подряд, но большинство из них завершаются вничью, что не дает много очков команде. На данный момент коллектив занимает 14 место с 14 очками и опережает зону вылета на три балла, что нельзя назвать большим отрывом. В прошлом туре Ла Лиги «Хетафе» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0), а ранее обыграл на выезде «Эльче» (1:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти матчей «Хетафе» за последнее время завершились ничейным результатом
- «Альмерия проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- „Хетафе“ выиграл четыре из шести последних поединков с „Альмерией“
Прогноз
Команды редко радуют зрителей обилием забитых мячей и в этой встрече также вероятнее всего будет „засуха“. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.