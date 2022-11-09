«Альмерия» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (09.11.2022)

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вчера, 09:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Альмерия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Хетафе» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Альмерия» чередует победы и поражения в чемпионате, а в последних двух турах смогла набрать шесть очков. Команда идет на 15 месте в турнирной таблице с 13 баллами и отстает от ближайшего соперника на одно очко. В случае победы хозяева обойдут «Хетафе» и приблизятся к целой группе команд. В прошлом туре «Альмерия» проиграла на выезде «Барселоне» (0:2), а ранее на своем поле одолела «Сельту» (3:1).

«Хетафе» не проигрывает несколько матчей подряд, но большинство из них завершаются вничью, что не дает много очков команде. На данный момент коллектив занимает 14 место с 14 очками и опережает зону вылета на три балла, что нельзя назвать большим отрывом. В прошлом туре Ла Лиги «Хетафе» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0), а ранее обыграл на выезде «Эльче» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти матчей «Хетафе» за последнее время завершились ничейным результатом

«Альмерия проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

„Хетафе“ выиграл четыре из шести последних поединков с „Альмерией“

Прогноз

Команды редко радуют зрителей обилием забитых мячей и в этой встрече также вероятнее всего будет „засуха“. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.