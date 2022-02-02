«Альмерия» — «Ибица». Прогноз на матч Сегунды (04.02.2022).

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02 февраля 2022, 16:51

4 февраля 2022 года в рамках очередного тура Испанской Сегунды состоится поединок «Альмерия — Ибица». Матч пройдет на домашнем стадионе «Альмерии». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Альмерия». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Ибицы» в 4.90. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Альмерии» третья строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У команды 14 побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 21 мяч. В последних встречах «Альмерия» выглядит не лучшим образом и регулярном теряет очки — поражения от «Реала Овьедо» со счетом 2:0, а также от «Эйбара» 0:2 и от «Луго» 2:1.

«Ибица» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 пунктов. У команды восемь побед, 11 ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Ибица» выглядит очень хорошо, команда играет в атакующий футбол и старается набирать очки, чтобы подобраться к топ-6. У «Ибицы» ничья с «Сарагосой» со счетом 2:2, а также победы над «Малагой» 0:5 и над «Алькорконом» 6:2.

Информация для ставок

«Ибица» не проигрывает вот уже пять игр кряду

«Альмерия» не побеждает шесть игр кряду

У «Ибицы» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Ибица» по коэффициенту 2.00. В последних матчах «Ибица» смотрится очень хорошо и вполне может рассчитывать как минимум на один балл.