«Альмерия» — «Ибица». Прогноз на матч Сегунды (04.02.2022).

4 февраля 2022 года в рамках очередного тура Испанской Сегунды состоится поединок «Альмерия — Ибица». Матч пройдет на домашнем стадионе «Альмерии». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Альмерия». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Ибицы» в 4.90. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.
Форма команд
В нынешнем сезоне у «Альмерии» третья строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У команды 14 побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 21 мяч. В последних встречах «Альмерия» выглядит не лучшим образом и регулярном теряет очки — поражения от «Реала Овьедо» со счетом 2:0, а также от «Эйбара» 0:2 и от «Луго» 2:1.
«Ибица» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 пунктов. У команды восемь побед, 11 ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Ибица» выглядит очень хорошо, команда играет в атакующий футбол и старается набирать очки, чтобы подобраться к топ-6. У «Ибицы» ничья с «Сарагосой» со счетом 2:2, а также победы над «Малагой» 0:5 и над «Алькорконом» 6:2.
Информация для ставок
- «Ибица» не проигрывает вот уже пять игр кряду
- «Альмерия» не побеждает шесть игр кряду
- У «Ибицы» восемь забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Ибица» по коэффициенту 2.00. В последних матчах «Ибица» смотрится очень хорошо и вполне может рассчитывать как минимум на один балл.