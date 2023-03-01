«Альмерия» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.03.2023)

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сегодня, 12:15

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Альмерия» в прошлом матче смогла обыграть лидера чемпионата Испании и это должно повлиять на настрой команды в дальнейших матчах. Коллектив занимает 15 место с 25 баллами и опережает зону вылета всего на два пункта. В предстоящей встрече хозяева могут воспользоваться кризисом соперника и попытаться еще раз победить. В прошлом матче «Альмерия» минимально обыграла «Барселону» (1:0), а ранее крупно проиграла «Жироне» (2:6).

«Вильярреал» очень плохо выглядит в последние месяцы и только в прошлом туре прервал серию поражений в чемпионате. На данный момент «желтая субмарина» занимает седьмое место с 34 баллами и отстает от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков. Выиграть у «Альмерии» будет очень непросто, но гости постараются доказать свой статус фаворита. В прошлом туре «Вильярреал» одолел «Хетафе» (2:1), а ранее уступил на выезде «Мальорке» (2:4).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Альмерия» выиграла шесть из десяти последних поединков на своем поле

«Вильярреал» выиграл три из пяти последних матчей с «Альмерией»

Прогноз

«Вильярреал» находится не в лучшей форме и сделать ставку на их победу было бы слишком рискованно. Предлагаем выбрать тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.