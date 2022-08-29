«Бернли» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

1661775643

сегодня, 15:20

Ставки букмекеров

Победу «Бернли» в предстоящей игре эксперты букмекерской конторы Лига Ставок оценивают по коэффициенту 1.75, отводя хозяевам статус фаворита. Поставить на ничью можно по котировке 3.72, а победа «Миллуолла» идет по цене 3.72.

Касательно голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому исходу противостояния. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Бернли» только в шестом туре Чемпионшипа смог оформить дебютную победу. В гостевой игре против «Уигана» отлично проявила себя атака команды, забившая сопернику пять голов (5:1).

Прежде футболисты «Бернли» трижды сыграли вничью, а также зафиксировали гостевое поражение на поле «Уотфорда» (0:1). В турнирной таблице лиги команда занимает шестое место, набрав суммарно девять очков.

«Миллуолл» тоже одержал только одну победу. Случилось это во втором туре лиги, когда команда оказалась сильней «Ковентри» на домашней арене (3:2).

В двух последних турах чемпионата игроки «Миллуолла» и вовсе не набирали очки, последовательно проиграв «Норвичу» (0:2) и «Редингу» (0:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 последних встречах на поле «Бернли»

«Берлни» забивал минимум два гола в 5 прошлых поединках с «Миллуолл»

«Миллуолл» не побеждал в 9 прошлых турах чемпионата

Прогноз