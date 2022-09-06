Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Бернли» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.09.2022)

сегодня, 13:13
Бернли

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого матча букмекеры считают «Бернли». Ставки на успех домашней команды идут по коэффициенту 2.25, на ничью можно поставить по цене 3.30, а победа «Норвича» играется по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.373.29
Лига Ставок 2.26 3.30 3.15
Мелбет 2.28 3.48 3.11
1XBET 2.28 3.48 3.11

Также аналитики букмекерской компании Лига Ставок склоняются к низовому исходу в грядущем противостоянии. Вариант ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.84, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

«Бернли» занимает восьмую строчку рейтинга Чемпионшипа, заработав 13 очков за восемь сыгранных туров. После победных матчей с «Уиганом» (5:1) и «Миллуоллом» (2:0) клуб четвертый раз в сезоне сыграл вничью, разойдясь миром с «Вест Бромвичем» (1:1) в гостях.

Победная серия «Норвича» в чемпионате насчитывает пять поединков. Благодаря этим успехам «канарейки» поднялись в рейтинга на второе место, а дистанция от лидера «Шеффилд Юнайтед» сократилась до одного балла. В предыдущем туре лиги футболисты «Норвича» успешно сыграли на домашней арене с «Ковентри», которому удалось забить три безответных гола.

Информация для ставок

  • «Бернли» забивал и пропускал голы в 3 из 4 домашних матчей лиги
  • «Норвич» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 3 гостевых матчей
  • «Бернли» не проигрывал в 8 из 9 матчей этого сезона

Прогноз

«Бернли» и «Норвич» ставят перед собой задачу вернуться в АПЛ по итогам этого сезона. С учетом амбиций и атакующих возможностей команд, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.50 1.89 1.98 1.50 2.71
Лига Ставок 2.52 1.44 1.81 1.92 1.43 2.55
Мелбет 1.88 1.98
1XBET 1.88 1.98
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:13
Гости не проиграют
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 