«Бернли» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.09.2022)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом этого матча букмекеры считают «Бернли». Ставки на успех домашней команды идут по коэффициенту 2.25, на ничью можно поставить по цене 3.30, а победа «Норвича» играется по коэффициенту 3.15.
|
- : -
09 сентября 2022, 22:00
пятница
Также аналитики букмекерской компании Лига Ставок склоняются к низовому исходу в грядущем противостоянии. Вариант ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.84, ТБ(2,5) – 1.96.
Форма команд
«Бернли» занимает восьмую строчку рейтинга Чемпионшипа, заработав 13 очков за восемь сыгранных туров. После победных матчей с «Уиганом» (5:1) и «Миллуоллом» (2:0) клуб четвертый раз в сезоне сыграл вничью, разойдясь миром с «Вест Бромвичем» (1:1) в гостях.
Победная серия «Норвича» в чемпионате насчитывает пять поединков. Благодаря этим успехам «канарейки» поднялись в рейтинга на второе место, а дистанция от лидера «Шеффилд Юнайтед» сократилась до одного балла. В предыдущем туре лиги футболисты «Норвича» успешно сыграли на домашней арене с «Ковентри», которому удалось забить три безответных гола.
Информация для ставок
- «Бернли» забивал и пропускал голы в 3 из 4 домашних матчей лиги
- «Норвич» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 3 гостевых матчей
- «Бернли» не проигрывал в 8 из 9 матчей этого сезона
Прогноз
«Бернли» и «Норвич» ставят перед собой задачу вернуться в АПЛ по итогам этого сезона. С учетом амбиций и атакующих возможностей команд, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.