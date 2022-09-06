«Бернли» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.09.2022)

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сегодня, 13:13

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого матча букмекеры считают «Бернли». Ставки на успех домашней команды идут по коэффициенту 2.25, на ничью можно поставить по цене 3.30, а победа «Норвича» играется по коэффициенту 3.15.

Также аналитики букмекерской компании Лига Ставок склоняются к низовому исходу в грядущем противостоянии. Вариант ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.84, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

«Бернли» занимает восьмую строчку рейтинга Чемпионшипа, заработав 13 очков за восемь сыгранных туров. После победных матчей с «Уиганом» (5:1) и «Миллуоллом» (2:0) клуб четвертый раз в сезоне сыграл вничью, разойдясь миром с «Вест Бромвичем» (1:1) в гостях.

Победная серия «Норвича» в чемпионате насчитывает пять поединков. Благодаря этим успехам «канарейки» поднялись в рейтинга на второе место, а дистанция от лидера «Шеффилд Юнайтед» сократилась до одного балла. В предыдущем туре лиги футболисты «Норвича» успешно сыграли на домашней арене с «Ковентри», которому удалось забить три безответных гола.

Информация для ставок

«Бернли» забивал и пропускал голы в 3 из 4 домашних матчей лиги

«Норвич» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 3 гостевых матчей

«Бернли» не проигрывал в 8 из 9 матчей этого сезона

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