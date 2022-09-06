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«Бирмингем» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

сегодня, 13:10
Бирмингем

Ставки букмекеров

Линия, которую предложила букмекерская контора Лига Ставок, не определяет фаворита этой встречи. Ставки на победу «Бирмингема» идут по коэффициенту 2.80, а возможный успех «Суонси» оценивается в 2.55. Поставить на ничью можно по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.023.252.54
Лига Ставок 2.90 3.30 2.45
Мелбет 2.91 3.32 2.48
1XBET 2.91 3.32 2.48

При этом аналитики убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Бирмингем» покинул зону вылета, одержав вторую победу в сезоне по итогам прошлого тура. Команда успешно провела гостевой матч на поле «Престона», обыграв соперника со скромным преимуществом в счете (1:0).

Прежде футболисты «Бирмингема» зафиксировали три поражения кряду, уступив «Норвичу» (1:2), «Ротерхэму» (0:2) и «Уигану» (0:1).

«Суонси» заработал девять баллов за восемь сыгранных туров, расположившись на 19-м месте рейтинга. Команда хорошо проявила себя в двух предыдущих матчах чемпионата – после гостевой ничьи на поле «Сток Сити» (1:1) валлийский клуб добыл вторую победу в сезоне, обыграв на домашней арене КПР (0:1).

Информация для ставок

  • «Бирмингем» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей лиги
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 3 из предыдущих 4 матчей «Суонси» в чемпионате
  • «Бирмингем» и «Суонси» сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 очных встреч

Прогноз

«Бирмингем» и «Суонси» мало забивают в этом сезоне чемпионата, стабильно завершая игры в низовом формате. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.64 1.72 2.18
Лига Ставок 2.23 1.57 1.66 2.09
Мелбет 1.74 2.16
1XBET 1.74 2.16
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:59
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:13
Игра на три результата
Гость
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