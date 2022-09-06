«Бирмингем» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

1662459031

сегодня, 13:10

Ставки букмекеров

Линия, которую предложила букмекерская контора Лига Ставок, не определяет фаворита этой встречи. Ставки на победу «Бирмингема» идут по коэффициенту 2.80, а возможный успех «Суонси» оценивается в 2.55. Поставить на ничью можно по котировке 3.20.

При этом аналитики убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Бирмингем» покинул зону вылета, одержав вторую победу в сезоне по итогам прошлого тура. Команда успешно провела гостевой матч на поле «Престона», обыграв соперника со скромным преимуществом в счете (1:0).

Прежде футболисты «Бирмингема» зафиксировали три поражения кряду, уступив «Норвичу» (1:2), «Ротерхэму» (0:2) и «Уигану» (0:1).

«Суонси» заработал девять баллов за восемь сыгранных туров, расположившись на 19-м месте рейтинга. Команда хорошо проявила себя в двух предыдущих матчах чемпионата – после гостевой ничьи на поле «Сток Сити» (1:1) валлийский клуб добыл вторую победу в сезоне, обыграв на домашней арене КПР (0:1).

Информация для ставок

«Бирмингем» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей лиги

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 3 из предыдущих 4 матчей «Суонси» в чемпионате

«Бирмингем» и «Суонси» сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 очных встреч

Прогноз

«Бирмингем» и «Суонси» мало забивают в этом сезоне чемпионата, стабильно завершая игры в низовом формате. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.