«Блэкберн» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

1658990916

сегодня, 09:48

Ставки букмекеров

«Блэкберн» фаворит грядущего противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.05. Вероятность того, что команды начнут сезон с ничейного противостояния, оценивается в 3.45, а победа КПР играется по котировке 3.55.

Анализ линии голов определяет небольшое преимущество низового формата. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

На финише прошлого сезона «Блэкберн» упустил возможность попасть в ТОП-6, чтобы сыграть в турнире плей-офф. Клуб допустил три поражения в пяти последних турах, завершив чемпионат на восьмой строчке рейтинга.

Домашние матчи лиги футболисты «Блэкберна» проводили со средней продуктивностью. В их активе 12 побед и пять ничьих, при шести поражениях в пассиве. Соотношение забитых и пропущенных мячей на своем поле хозяева установили на отметках 36:26.

КПР закончил прошлый розыгрыш чемпионата на 11-м месте рейтинга, набрав 66 очков. Клуб одержал 19 побед и девять ничьих, при 18-и поражениях от соперников. Атака лондонской команды по ходу сезона организовала 60 забитых мячей, а защита выступала крайне нестабильно – 59 пропущенных голов.

Информация для ставок

«Блэкберн» побеждал в 5 последних матчах с КПР на домашней арене

на домашней арене КПР проиграл 4 из прошлых 6 гостевых матчей чемпионата

проиграл 4 из прошлых 6 гостевых матчей чемпионата Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей на поле «Блэкберна»

Прогноз