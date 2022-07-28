Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Блэкберн» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 09:48
Блэкберн

Ставки букмекеров

«Блэкберн» фаворит грядущего противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.05. Вероятность того, что команды начнут сезон с ничейного противостояния, оценивается в 3.45, а победа КПР играется по котировке 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.043.603.86
BetBoom 2.00 3.50 3.75

Анализ линии голов определяет небольшое преимущество низового формата. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.82, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

На финише прошлого сезона «Блэкберн» упустил возможность попасть в ТОП-6, чтобы сыграть в турнире плей-офф. Клуб допустил три поражения в пяти последних турах, завершив чемпионат на восьмой строчке рейтинга.

Домашние матчи лиги футболисты «Блэкберна» проводили со средней продуктивностью. В их активе 12 побед и пять ничьих, при шести поражениях в пассиве. Соотношение забитых и пропущенных мячей на своем поле хозяева установили на отметках 36:26.

КПР закончил прошлый розыгрыш чемпионата на 11-м месте рейтинга, набрав 66 очков. Клуб одержал 19 побед и девять ничьих, при 18-и поражениях от соперников. Атака лондонской команды по ходу сезона организовала 60 забитых мячей, а защита выступала крайне нестабильно – 59 пропущенных голов.

Информация для ставок

  • «Блэкберн» побеждал в 5 последних матчах с КПР на домашней арене
  • КПР проиграл 4 из прошлых 6 гостевых матчей чемпионата
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей на поле «Блэкберна»

Прогноз

«Блэкберн» стабильно обыгрывает КПР в домашних условиях. Поэтому, рекомендуем поставить н победу хозяев поля по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 1.94 1.94 1.52 2.67
BetBoom 2.70 1.46 1.83 1.97 1.48 2.65
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:55
Победа хозяев поля!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 