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«Блэкберн» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.10.2022)

вчера, 14:52
Блэкберн

Ставки букмекеров

«Блэкберн» идет умеренным фаворитом в этом противостоянии. Ставки на победу домашней команды принимаются по коэффициенту 2.25. Поставить на ничью можно по цене 3.34, а победа «Сандерленда» играется по котировке 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.293.293.49
Лига Ставок 2.25 3.25 3.25
Мелбет 2.30 3.28 3.24
1XBET 2.30 3.28 3.24

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Блэкберн» и «Сандерленд» проведут низовую встречу. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Блэкберн» находится на пятом месте турнирной таблицы, накопив 24 очка за 15 сыгранных матчей. Рассмотрим форму команды на отрезке пяти последних поединков в лиге: здесь у клуба победные встречи против «Мидлсбро» (2:1), «Ротерхэма» (3:0) и «Миллуолла» (2:1), а также поражения от «Кардиффа» (0:1) и «Уигана» (0:1).

«Сандерленд» идет на девятой позиции рейтинга, пополнив счет на 20 баллов за 14 проведенных поединков. В пяти предыдущих турах Чемпионшипа команда трижды делила очки с соперниками – «Уотфорд» (2:2), «Престон» (0:0) и «Блэкпул» (0:0). Также в данной серии клуб зафиксировал пятую победу, обыграв «Уиган» (2:1) и пятое поражение, уступив в гостях «Суонси» (1:2).

Информация для ставок

  • «Блэкберн» побеждал в 3 последних матчах лиги на своем поле
  • «Блэкберн» забивал минимум два гола в 4 предыдущих домашних играх
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 3 последних гостевых матчах «Сандерленда»

Прогноз

«Блэкберн» ударно проводил последние матчи чемпионата на своем поле, а «Сандерленд» не побеждал в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.58 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.74 2.21
Лига Ставок 2.23 1.57 1.66 2.09
Мелбет 1.69 2.24
1XBET 1.69 2.24
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