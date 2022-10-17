«Блэкберн» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.10.2022)

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вчера, 14:52

Ставки букмекеров

«Блэкберн» идет умеренным фаворитом в этом противостоянии. Ставки на победу домашней команды принимаются по коэффициенту 2.25. Поставить на ничью можно по цене 3.34, а победа «Сандерленда» играется по котировке 3.30.

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Блэкберн» и «Сандерленд» проведут низовую встречу. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Блэкберн» находится на пятом месте турнирной таблицы, накопив 24 очка за 15 сыгранных матчей. Рассмотрим форму команды на отрезке пяти последних поединков в лиге: здесь у клуба победные встречи против «Мидлсбро» (2:1), «Ротерхэма» (3:0) и «Миллуолла» (2:1), а также поражения от «Кардиффа» (0:1) и «Уигана» (0:1).

«Сандерленд» идет на девятой позиции рейтинга, пополнив счет на 20 баллов за 14 проведенных поединков. В пяти предыдущих турах Чемпионшипа команда трижды делила очки с соперниками – «Уотфорд» (2:2), «Престон» (0:0) и «Блэкпул» (0:0). Также в данной серии клуб зафиксировал пятую победу, обыграв «Уиган» (2:1) и пятое поражение, уступив в гостях «Суонси» (1:2).

Информация для ставок

«Блэкберн» побеждал в 3 последних матчах лиги на своем поле

«Блэкберн» забивал минимум два гола в 4 предыдущих домашних играх

Ставка ТБ (2,5) гола прошла в 3 последних гостевых матчах «Сандерленда»

Прогноз

«Блэкберн» ударно проводил последние матчи чемпионата на своем поле, а «Сандерленд» не побеждал в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.58 в БК Лига Ставок.