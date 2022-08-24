«Блэкберн» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

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сегодня, 15:56

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок не определяют фаворита в этом противостоянии, предлагая такую линию основных ставок: победа «Блэкберна» идет по коэффициенту 2.40, за ничью выставлена цена 3.20, а победу «Сток Сити» можно сыграть по котировке 2.90.

При этом аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы в данной игре. Вариант ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Блэкберн» обосновался в группе лидеров чемпионата. В пяти сыгранных турах клуб заработал девять очков, расположившись на промежуточном четвертом месте рейтинга.

При этом «Блэкберн» одержал три победы на старте сезона, но в двух предыдущих турах лиги клуб не набрал очки в противостояниях с «Редингом» (0:3) и «Шеффилд Юнайтед» (0:3), потерпев два крупных поражения.

«Сток Сити» хуже начал новый сезон Чемпионшипа. Единственную победу в пяти первых турах команда взяла в домашней игре против «Блекупла» (0:2). В предыдущем туре лиги клуб зафиксировал третье поражение, проиграв на домашней арене «Сандерленду» (0:1).

Информация для ставок

«Блэкберн» не проигрывал в 3 из прошлых 5 домашних матчей против «Сток Сити»

«Сток Сити» проиграл в 3 последних гостевых матчах чемпионата

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 предыдущих очных матчах

Прогноз

«Блэкберн» имеет неплохую возможность реабилитироваться за последние неудачи, поскольку «Сток Сити» ужасно проводил предыдущие гостевые поединки лиги. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.