«Блэкберн» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (14.08.2022)

Ставки букмекеров
Анализ линии букмекерской конторы Лига Ставок говорит о том, что в этой игре нет фаворита. Сыграть победу «Блэкберна» можно по коэффициенту 2.78, за ничью предложена цена 3.25, а победа «Вест Бромвича» идет по котировке 2.53.
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завтра, 17:00
Если говорить о возможной результативности поединка, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.
Форма команд
«Блэкберн» выдал ударный старт в новом сезоне. В рамках чемпионата клуб добыл шесть из шести возможных очков в двух турах, последовательно обыграв КПР (1:0) и «Суонси» (3:0) без пропущенных голов.
Также футболисты «Блэкберна» успешно сыграли в Кубке английской лиги, разгромив на домашней арене «Хартлпул» (4:0).
«Вест Бромвич» пока еще не побеждал в новом сезоне Чемпионшипа. В первом туре лиги «дрозды» разошлись миром на домашней арене с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а затем команда зафиксировала аналогичный результат на поле «Уотфорда» (1:1).
В рамках Кубка английской лиги «Вест Бромвич» вновь встретился с «Шеффилд Юнайте», обыграв соперника в домашних условиях (1:0).
Информация для ставок
- «Вест Бромвич» не проигрывал в 5 прошлых турах лиги
- «Блэкберн» побеждал в 3 предыдущих турах чемпионата
- В 9 из прошлых 11 домашних матчей «Блэкберна» в лиге прошла ставка ТМ(2,5)
Прогноз
«Блэкберн» надежно обороняется в этом сезоне, поэтому «Шеффилд Юнайтед» будет сложно пройти защиту соперника. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.