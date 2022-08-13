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«Блэкберн» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (14.08.2022)

сегодня, 09:09
Блэкберн

Ставки букмекеров

Анализ линии букмекерской конторы Лига Ставок говорит о том, что в этой игре нет фаворита. Сыграть победу «Блэкберна» можно по коэффициенту 2.78, за ничью предложена цена 3.25, а победа «Вест Бромвича» идет по котировке 2.53.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.923.282.63

Если говорить о возможной результативности поединка, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Блэкберн» выдал ударный старт в новом сезоне. В рамках чемпионата клуб добыл шесть из шести возможных очков в двух турах, последовательно обыграв КПР (1:0) и «Суонси» (3:0) без пропущенных голов.

Также футболисты «Блэкберна» успешно сыграли в Кубке английской лиги, разгромив на домашней арене «Хартлпул» (4:0).

«Вест Бромвич» пока еще не побеждал в новом сезоне Чемпионшипа. В первом туре лиги «дрозды» разошлись миром на домашней арене с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а затем команда зафиксировала аналогичный результат на поле «Уотфорда» (1:1).

В рамках Кубка английской лиги «Вест Бромвич» вновь встретился с «Шеффилд Юнайте», обыграв соперника в домашних условиях (1:0).

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» не проигрывал в 5 прошлых турах лиги
  • «Блэкберн» побеждал в 3 предыдущих турах чемпионата
  • В 9 из прошлых 11 домашних матчей «Блэкберна» в лиге прошла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Блэкберн» надежно обороняется в этом сезоне, поэтому «Шеффилд Юнайтед» будет сложно пройти защиту соперника. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.68 1.72 2.21
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:37
Поставлю на ничью!
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