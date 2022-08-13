«Блэкберн» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (14.08.2022)

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сегодня, 09:09

Ставки букмекеров

Анализ линии букмекерской конторы Лига Ставок говорит о том, что в этой игре нет фаворита. Сыграть победу «Блэкберна» можно по коэффициенту 2.78, за ничью предложена цена 3.25, а победа «Вест Бромвича» идет по котировке 2.53.

Если говорить о возможной результативности поединка, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Блэкберн» выдал ударный старт в новом сезоне. В рамках чемпионата клуб добыл шесть из шести возможных очков в двух турах, последовательно обыграв КПР (1:0) и «Суонси» (3:0) без пропущенных голов.

Также футболисты «Блэкберна» успешно сыграли в Кубке английской лиги, разгромив на домашней арене «Хартлпул» (4:0).

«Вест Бромвич» пока еще не побеждал в новом сезоне Чемпионшипа. В первом туре лиги «дрозды» разошлись миром на домашней арене с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а затем команда зафиксировала аналогичный результат на поле «Уотфорда» (1:1).

В рамках Кубка английской лиги «Вест Бромвич» вновь встретился с «Шеффилд Юнайте», обыграв соперника в домашних условиях (1:0).

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не проигрывал в 5 прошлых турах лиги

«Блэкберн» побеждал в 3 предыдущих турах чемпионата

В 9 из прошлых 11 домашних матчей «Блэкберна» в лиге прошла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Блэкберн» надежно обороняется в этом сезоне, поэтому «Шеффилд Юнайтед» будет сложно пройти защиту соперника. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.