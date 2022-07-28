«Блэкпул» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

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сегодня, 09:59

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящем матче букмекеры отдают хозяевам поля. Сыграть победу «Блэкпула» в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.02. На ничью можно поставить по цене 3.45, а победа «Рединга» играется по котировке 3.65.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Блэкпул» не вел борьбу за повышение в классе в прошлом сезоне. К финишу команда пришла на 16-м месте рейтинга. Набрав в общей сложности 60 очков, клуб обезопасил себя от борьбы за выживание.

По итогам 23 домашних поединков лиги, футболисты «Блэкпула» заявили такие результаты: 11 побед, три ничьи и девять поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов в домашних условиях получилось положительным – 29 против 26.

«Рединг» был на волоске от вылета в третий по значимости английский дивизион. Но за три тура до финиша чемпионата клуб добился солидного преимущества над подвальной частью турнирной таблицы, завершив кампанию на 21-м месте рейтинга.

Гостевые матчи прошлого созыва футболисты «Рединга» провели так: шесть побед, три ничьи и 14 поражений с отрицательным показателем забитых и пропущенных мячей – 21:43.

Информация для ставок

«Блэкпул» дважды обыграл «Рединг» в прошлом сезоне

Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей

Ставка ТБ (2,5) прошла в 3 из прошлых 4 матчей «Блэкпула» и «Рединга»

Прогноз

Последние очные встречи «Блэкпула» и «Рединга» проходили в бескомпромиссной борьбе и с забитыми голами. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.