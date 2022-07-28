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«Блэкпул» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 09:59
Блэкпул

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящем матче букмекеры отдают хозяевам поля. Сыграть победу «Блэкпула» в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.02. На ничью можно поставить по цене 3.45, а победа «Рединга» играется по котировке 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.063.553.83
Мелбет 2.08 3.58 3.70
1XBET 2.08 3.58 3.70
BetBoom 2.06 3.40 3.65

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Блэкпул» не вел борьбу за повышение в классе в прошлом сезоне. К финишу команда пришла на 16-м месте рейтинга. Набрав в общей сложности 60 очков, клуб обезопасил себя от борьбы за выживание.

По итогам 23 домашних поединков лиги, футболисты «Блэкпула» заявили такие результаты: 11 побед, три ничьи и девять поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов в домашних условиях получилось положительным – 29 против 26.

«Рединг» был на волоске от вылета в третий по значимости английский дивизион. Но за три тура до финиша чемпионата клуб добился солидного преимущества над подвальной частью турнирной таблицы, завершив кампанию на 21-м месте рейтинга.

Гостевые матчи прошлого созыва футболисты «Рединга» провели так: шесть побед, три ничьи и 14 поражений с отрицательным показателем забитых и пропущенных мячей – 21:43.

Информация для ставок

  • «Блэкпул» дважды обыграл «Рединг» в прошлом сезоне
  • Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 3 из прошлых 4 матчей «Блэкпула» и «Рединга»

Прогноз

Последние очные встречи «Блэкпула» и «Рединга» проходили в бескомпромиссной борьбе и с забитыми голами. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.84 2.06 1.46 2.88
Мелбет 1.87 2.03
1XBET 1.87 2.03
BetBoom 2.55 1.51 1.79 2.02 1.45 2.75
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сегодня в 10:33
Фаворит матча Блэкпул
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