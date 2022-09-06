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«Бристоль Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

сегодня, 13:06
Бристоль Сити

Ставки букмекеров

С минимальным преимуществом в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут предложения в пользу хозяев поля. Сыграть победу «Бристоль Сити» можно по коэффициенту 2.40, за ничью выставлена цена 3.20, а победа «Престона» играется по котировке 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.453.233.17
Лига Ставок 2.38 3.25 3.00
Мелбет 2.38 3.32 3.07
1XBET 2.38 3.32 3.07

В линии голов преимущество на стороне низкой результативности в данном противостоянии. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Одержав четыре победы в пяти прошлых турах, «Бристоль Сити» поднялся на четвертое место турнирной таблицы. После ничейной игры против «Блэкпула» (3:3) команда занесла себе в актив успешные игры против «Хаддерсфилда» (2:0) и «Блэкберна» (3:2).

«Престон» находится на десятом месте рейтинга, заработав 11 очков за восемь встреч чемпионата. Пять матчей в новом сезоне команда свела к ничейным исходам, при двух победах и одном поражении, которое случилось в предыдущем туре в домашней игре против «Бирмингема» (0:1).

Информация для ставок

  • «Бристоль Сити» выиграл со счетом 2:0 в 3 прошлых домашних матчах лиги
  • «Престон» не забивал голы в 7 из 8 матчей чемпионата
  • «Бристоль Сити» не проигрывал в 3 прошлых матчах против «Престона»

Прогноз

Атака «Престона» за восемь матчей забила только два гола, против 16-и мячей на счету «Бристоль Сити». Поэтому, рекомендуем поставить на фору (0) в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.75 от БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.74 2.17
Лига Ставок 2.23 1.57 1.66 2.09
Мелбет 1.72 2.19
1XBET 1.72 2.19
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:11
Бристоль не проиграет этот матч
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