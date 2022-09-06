«Бристоль Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

1662458791

сегодня, 13:06

Ставки букмекеров

С минимальным преимуществом в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут предложения в пользу хозяев поля. Сыграть победу «Бристоль Сити» можно по коэффициенту 2.40, за ничью выставлена цена 3.20, а победа «Престона» играется по котировке 3.00.

В линии голов преимущество на стороне низкой результативности в данном противостоянии. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Одержав четыре победы в пяти прошлых турах, «Бристоль Сити» поднялся на четвертое место турнирной таблицы. После ничейной игры против «Блэкпула» (3:3) команда занесла себе в актив успешные игры против «Хаддерсфилда» (2:0) и «Блэкберна» (3:2).

«Престон» находится на десятом месте рейтинга, заработав 11 очков за восемь встреч чемпионата. Пять матчей в новом сезоне команда свела к ничейным исходам, при двух победах и одном поражении, которое случилось в предыдущем туре в домашней игре против «Бирмингема» (0:1).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» выиграл со счетом 2:0 в 3 прошлых домашних матчах лиги

«Престон» не забивал голы в 7 из 8 матчей чемпионата

«Бристоль Сити» не проигрывал в 3 прошлых матчах против «Престона»

Прогноз

Атака «Престона» за восемь матчей забила только два гола, против 16-и мячей на счету «Бристоль Сити». Поэтому, рекомендуем поставить на фору (0) в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.75 от БК Лига Ставок.