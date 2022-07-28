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«Хаддерсфилд» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшип (29.07.2022)

сегодня, 09:38
Хаддерсфилд

Ставки букмекеров

В этом противостоянии нет очевидного фаворита, что подтверждает линия букмекерской конторы Лига Ставок. Победа «Хаддерсфилда» играется по коэффициенту 2.94, за ничью предложена цена 3.32, а на победу «Бернли» можно поставить по котировке 2.54.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.993.292.57
Мелбет 2.94 3.32 2.54
1XBET 2.94 3.32 2.54
BetBoom 3.00 3.20 2.58

Также линия букмекера двигается в сторону низового исхода в данном противостоянии. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

На финише прошлого сезона «Хаддерсфилд» пытался вернуться в АПЛ. Заняв третье место в регулярном розыгрыше Чемпионшип, «терьеры» смогли пройти в плей-офф «Лутон Таун» по сумме двух встреч (1:1 и 0:1).

Но на полуфинальной стадии, которая состояла из одной встречи, «Хаддерсфилд» с минимальным счетом уступил «Ноттингем Форесту» (0:1).

«Бернли» заработал понижение в классе по итогам прошлого розыгрыша премьер-лиги. «Бордовые» заняли итоговое 18-е место, дистанцировавшись от спасительной зоны на три очка. В 38-и турах чемпионата клуб одержал только семь побед, 14 раз сыграл вничью и допустил 17 поражений.

Информация для ставок

  • В 3 последних очных встречах команд фиксировался обмен голами
  • «Бернли» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 гостевых матчей
  • «Хаддерсфилд» выиграл 6 из прошлых 9 официальных матчей на своем поле

Прогноз

«Хаддерсфилд» и «Бернли» откроют для себя сезон очной встречей, что позволяет командам сыграть с прицелом на атаку. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.68 1.69 2.27
Мелбет 1.70 2.28
1XBET 1.70 2.28
BetBoom 2.20 1.70 1.65 2.30 1.35 3.30
Все комментарии
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zhh5fkwc24du
сегодня в 09:40
Фаворит матча «Бернли»
cf3eyd5n4xa6
cf3eyd5n4xa6
сегодня в 09:39
Победу одержит «Бернли»
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