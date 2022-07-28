«Хаддерсфилд» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшип (29.07.2022)

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сегодня, 09:38

Ставки букмекеров

В этом противостоянии нет очевидного фаворита, что подтверждает линия букмекерской конторы Лига Ставок. Победа «Хаддерсфилда» играется по коэффициенту 2.94, за ничью предложена цена 3.32, а на победу «Бернли» можно поставить по котировке 2.54.

Также линия букмекера двигается в сторону низового исхода в данном противостоянии. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

На финише прошлого сезона «Хаддерсфилд» пытался вернуться в АПЛ . Заняв третье место в регулярном розыгрыше Чемпионшип, «терьеры» смогли пройти в плей-офф «Лутон Таун» по сумме двух встреч (1:1 и 0:1).

Но на полуфинальной стадии, которая состояла из одной встречи, «Хаддерсфилд» с минимальным счетом уступил «Ноттингем Форесту» (0:1).

«Бернли» заработал понижение в классе по итогам прошлого розыгрыша премьер-лиги. «Бордовые» заняли итоговое 18-е место, дистанцировавшись от спасительной зоны на три очка. В 38-и турах чемпионата клуб одержал только семь побед, 14 раз сыграл вничью и допустил 17 поражений.

Информация для ставок

В 3 последних очных встречах команд фиксировался обмен голами

«Бернли» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 гостевых матчей

«Хаддерсфилд» выиграл 6 из прошлых 9 официальных матчей на своем поле

Прогноз

«Хаддерсфилд» и «Бернли» откроют для себя сезон очной встречей, что позволяет командам сыграть с прицелом на атаку. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.