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«Хаддерсфилд Таун» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

вчера, 09:35
Уотфорд

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом противостоянии букмекеры отводят гостям. Ставки в пользу победы «Уотфорда» принимаются по коэффициенту 2.00, а победу «Хаддерсфилд Таун» можно сыграть по цене 3.80. Заключить пари на ничью БК предлагают по цене 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.883.422.09
Лига Ставок 3.25 3.40 2.18
1XBET 3.82 3.44 2.02

Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то в ней очевидный перевес на стороне низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.67, ТБ(2,5) – 2.13.

Форма команд

«Хаддерсфилд Таун» потерпел 12 поражение в чемпионате по итогам прошлого тура. Команда безуспешно сыграла на поле «Шеффилд Юнайтед», уступив с минимальным счетом. Прежде «терьеры» смогли заработать четыре очка в играх с «Суонси Сити» (0:0) и КПР (2:1).

Выделим, что «Хаддерсфилд Таун» остается на дне турнирной таблице Чемпионшипа. Гостевые матчи в этом сезоне команда провела так: одна победа, две ничьи и семь поражений.

«Уотфорд» остается в зоне плей-офф, базируясь на пятом месте рейтинга. Два последних матча в чемпионате «шершни» завершили вничью, последовательно разделив очки с «Халл Сити» (0:0) и «Бристоль Сити» (0:0).

Что касается гостевой успешности «Уотфорда», то она следующая: три победы, пять ничейных противостояний и три поражения.

Информация для ставок

  • «Уотфорд» побеждал в 2 из последних 3 гостевых матчей лиги
  • «Хаддерсфилд Таун» проиграл в 3 из предыдущих 5 домашних матчей
  • «Уотфорд» побеждал в 3 из последних 4 матчей против «Хаддерсфилд Тауна»

Прогноз

Мы считаем, что «Уотфорд» должен пользоваться плохой формой «Хаддерсфилд Тауна» и набирать очки на поле кризисного соперника. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.73 2.22
Лига Ставок 2.21 1.58 1.66 2.09
1XBET 1.72 2.19
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 10:15
Гости не проиграют этот матч
Гость
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