«Хаддерсфилд Таун» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

Ставки букмекеров
Больше шансов на успех в этом противостоянии букмекеры отводят гостям. Ставки в пользу победы «Уотфорда» принимаются по коэффициенту 2.00, а победу «Хаддерсфилд Таун» можно сыграть по цене 3.80. Заключить пари на ничью БК предлагают по цене 3.40.
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17 декабря 2022, 18:00
суббота
Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то в ней очевидный перевес на стороне низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.67, ТБ(2,5) – 2.13.
Форма команд
«Хаддерсфилд Таун» потерпел 12 поражение в чемпионате по итогам прошлого тура. Команда безуспешно сыграла на поле «Шеффилд Юнайтед», уступив с минимальным счетом. Прежде «терьеры» смогли заработать четыре очка в играх с «Суонси Сити» (0:0) и КПР (2:1).
Выделим, что «Хаддерсфилд Таун» остается на дне турнирной таблице Чемпионшипа. Гостевые матчи в этом сезоне команда провела так: одна победа, две ничьи и семь поражений.
«Уотфорд» остается в зоне плей-офф, базируясь на пятом месте рейтинга. Два последних матча в чемпионате «шершни» завершили вничью, последовательно разделив очки с «Халл Сити» (0:0) и «Бристоль Сити» (0:0).
Что касается гостевой успешности «Уотфорда», то она следующая: три победы, пять ничейных противостояний и три поражения.
Информация для ставок
- «Уотфорд» побеждал в 2 из последних 3 гостевых матчей лиги
- «Хаддерсфилд Таун» проиграл в 3 из предыдущих 5 домашних матчей
- «Уотфорд» побеждал в 3 из последних 4 матчей против «Хаддерсфилд Тауна»
Прогноз
Мы считаем, что «Уотфорд» должен пользоваться плохой формой «Хаддерсфилд Тауна» и набирать очки на поле кризисного соперника. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.