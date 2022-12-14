«Хаддерсфилд Таун» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

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вчера, 09:35

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом противостоянии букмекеры отводят гостям. Ставки в пользу победы «Уотфорда» принимаются по коэффициенту 2.00, а победу «Хаддерсфилд Таун» можно сыграть по цене 3.80. Заключить пари на ничью БК предлагают по цене 3.40.

Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то в ней очевидный перевес на стороне низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.67, ТБ (2,5) – 2.13.

Форма команд

«Хаддерсфилд Таун» потерпел 12 поражение в чемпионате по итогам прошлого тура. Команда безуспешно сыграла на поле «Шеффилд Юнайтед», уступив с минимальным счетом. Прежде «терьеры» смогли заработать четыре очка в играх с «Суонси Сити» (0:0) и КПР (2:1).

Выделим, что «Хаддерсфилд Таун» остается на дне турнирной таблице Чемпионшипа. Гостевые матчи в этом сезоне команда провела так: одна победа, две ничьи и семь поражений.

«Уотфорд» остается в зоне плей-офф, базируясь на пятом месте рейтинга. Два последних матча в чемпионате «шершни» завершили вничью, последовательно разделив очки с «Халл Сити» (0:0) и «Бристоль Сити» (0:0).

Что касается гостевой успешности «Уотфорда», то она следующая: три победы, пять ничейных противостояний и три поражения.

Информация для ставок

«Уотфорд» побеждал в 2 из последних 3 гостевых матчей лиги

«Хаддерсфилд Таун» проиграл в 3 из предыдущих 5 домашних матчей

«Уотфорд» побеждал в 3 из последних 4 матчей против «Хаддерсфилд Тауна»

Прогноз

Мы считаем, что «Уотфорд» должен пользоваться плохой формой «Хаддерсфилд Тауна» и набирать очки на поле кризисного соперника. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.