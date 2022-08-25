«Кардифф» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

1661430199

сегодня, 15:23

Ставки букмекеров

В этом матче нет фаворита, что подтверждает линия букмекерской конторы Лига Ставок. Победа «Кардиффа» идет в линии по коэффициенту 2.70, а вероятность успеха «Престона» оценивается в 2.80. Ставки на ничью играются по цене 3.00.

При этом аналитики убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.53, ТБ (2,5) – 2.35.

Форма команд

«Кардифф» заработал семь очков за пять туров чемпионата, расположившись на 12-м месте рейтинга. Клуб одержал две победы и ничью, допустив два поражения от соперников в этом сезоне.

В последнем туре чемпионата футболисты «Кардиффа» проиграли в гостях «Бристоль Сити» (0:2), а до этого клуб сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (0:0).

«Престон» еще не проигрывал в новом сезоне Чемпионшипа, но четыре из пяти матчей лиги команда завершила вничью. Единственную победу в новой кампании гости грядущего поединка добыли на поле «Лутон Тауна» (1:0), после чего, последовали мировые встречи с «Ротерхэмом» (0:0) и «Уотфордом» (0:0).

Информация для ставок

«Кардифф» не проигрывал в 7 прошлых матчах против «Престона»

«Престон» не побеждал в 9 из прошлых 10 матчей на поле «Кардиффа»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 2 прошлых очных матчах

Прогноз

«Кардифф» и «Престон» решают схожие задачи в этом сезоне. При этом обе команды играют в прагматичном стиле. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.