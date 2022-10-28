«Кардифф» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на этот матч выглядит так: победа «Кардиффа» доступна по коэффициенту 1.99, ничья играется по цене 3.40, а победу «Ротерхэма» можно взять по котировке 3.90. Как видим, хозяева считаются фаворитами встречи.
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0 : 0
49’
сегодня, 17:00
При этом аналитики компании считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) гола доступен по цене 1.71, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Кардифф» занимает 20-е место чемпионата. По итогам 16-и сыгранных туров клуб заработал 18 очков. Рассмотрим, как команда проявила себя на отрезке пяти последних матчей: в трех прошлых турах «Кардифф» уступил «Суонси» (0:2), КПР (0:3) и «Ковентри» (0:1), а до этого команда отметилась победными встречами с «Уиганом» (3:1) и «Блэкберном» (1:0).
«Ротерхэм» базируется на 11-й строчке Чемпионшипа, накопив 22 балла. В пяти последних турах чемпионата клуб одержал победы над «Хаддерсфилдом» (2:1) и «Сток Сити» (1:0), сыграл вничью с «Ковентри» (2:2), а также уступил во встречах с «Халлом» (2:4) и «Блэкберном» (0:3).
Информация для ставок
- «Кардифф» не забивал голы в 3 прошлых турах лиги
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 матчей на поле «Кардиффа»
- «Ротерхэм» не забивал голы в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей чемпионата
Прогноз
С учетом пассивной атаки «Кардиффа» и статистики очных встреч команд, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.