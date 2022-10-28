«Кардифф» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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вчера, 16:14

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на этот матч выглядит так: победа «Кардиффа» доступна по коэффициенту 1.99, ничья играется по цене 3.40, а победу «Ротерхэма» можно взять по котировке 3.90. Как видим, хозяева считаются фаворитами встречи.

При этом аналитики компании считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) гола доступен по цене 1.71, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Кардифф» занимает 20-е место чемпионата. По итогам 16-и сыгранных туров клуб заработал 18 очков. Рассмотрим, как команда проявила себя на отрезке пяти последних матчей: в трех прошлых турах «Кардифф» уступил «Суонси» (0:2), КПР (0:3) и «Ковентри» (0:1), а до этого команда отметилась победными встречами с «Уиганом» (3:1) и «Блэкберном» (1:0).

«Ротерхэм» базируется на 11-й строчке Чемпионшипа, накопив 22 балла. В пяти последних турах чемпионата клуб одержал победы над «Хаддерсфилдом» (2:1) и «Сток Сити» (1:0), сыграл вничью с «Ковентри» (2:2), а также уступил во встречах с «Халлом» (2:4) и «Блэкберном» (0:3).

Информация для ставок

«Кардифф» не забивал голы в 3 прошлых турах лиги

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 матчей на поле «Кардиффа»

«Ротерхэм» не забивал голы в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

С учетом пассивной атаки «Кардиффа» и статистики очных встреч команд, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.