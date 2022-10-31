«Кардифф» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2022)

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вчера, 16:58

Ставки букмекеров

В противостоянии «Кардиффа» и «Уотфорда» букмекеры не видят фаворита. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.91, ничья играется по котировке 3.20, а победа гостей идет по цене 2.50.

Кроме того, аналитики букмекерской компании Лига Ставок считают, что «Кардифф» и «У»тфорд» установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) принимаются по цене 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Кардифф» находится на 17-м месте чемпионата, заработав 21 балл за 17 сыгранных туров. Рассмотрим, как валлийский клуб проявил себя на отрезке пяти предыдущих матчей: здесь у футболистов «Кардиффа» зафиксированы победы над «Ротерхэмом» (1:0) и «Уиганом» (3:1) и еще в трех противостояниях футболисты «Кардиффа» уступили своим соперникам – «Ковентри» (0:1), КПР (0:3) и «Суонси» (0:2).

«Уотфорд» приблизился к зоне плей-офф, выиграв три из последних четырех матчей лиги. На данный момент клуб находится на седьмом месте рейтинга. В данной серии игр футболисты «Уотфорда» обыграли «Норвич» (2:1), «Лутон Таун» (4:0) и «Уиган» (1:0), а поражение от «Миллуолла» (0:3) стало для клуба пятым в текущем сезоне.

Информация для ставок

«Кардифф» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 последних матчах на своем поле

«Уотфрд» проиграл в 3 из последних 5 гостевых матчей лиги

Команды обменялись голами в 10 последних матчах на поле «Кардиффа»

Прогноз

По нашему мнению, «Кардифф» и «Уотфорд» смогу провести результативный матч. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.89 в БК Лига Ставок.