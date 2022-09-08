«Ковентри» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

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сегодня, 10:02

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче симпатизируют гостевой команде. Поставить на победу «Вест Бромвича» можно по коэффициенту 2,16, против котировки 3,32 на успех «Ковентри». При этом заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по цене 3.50.

Также аналитики предложили практически равную линию на голы в этой игре. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.91, а ТБ (2,5) можно сыграть по котировке 1.90.

Форма команд

«Ковентри» примеряет на себе статус главного аутсайдера лиги. Но, в отличие от большинства команд чемпионата, этот клуб провел в новом сезоне только пять поединков – одна ничья и четыре поражения.

На минувших выходных футболисты «Ковентри» безуспешно сыграли на поле «Норвича», проиграв сопернику с крупным счетом 0:3, а единственный балл команда заработала в первой игре сезона – ничья в гостях у «Сандерленда» (1:1).

«Вест Бромвич» — самая мировая команда лиги. Шесть из восьми матчей команда завершила вничью, набрав в общей сложности девять очков. С таким результатом «дрозды» базируются на 16-й строчке рейтинга.

В предыдущем туре чемпионата «Вест Бромвич» принимал на домашней арене «Бернли», где команда ушла от поражения благодаря голу на восьмой компенсированной минуте (1:1).

Информация для ставок

«Ковентри» проиграл 4 прошлых официальных матча на своем поле

«Вест Бромвич» не проигрывал в 5 последних матчах против «Ковентри»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных встреч

Прогноз

В этом матче наши симпатии на стороне гостей. «Ковентри» тяжело входит в сезон и имеет проблемы с атакой, которая не забивала в двух последних турах. Предлагаем поставить на нулевую фору «Вест Бромвича» по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.