КПР – «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

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сегодня, 10:31

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок представила такую линию на этот матч: победа КПР доступна по коэффициенту 1.87, за ничью предложена цена 3.70, а победа «Хаддерсфилда» играется по котировке 4.10.

Аналитики букмекера также считают, что команды могут продемонстрировать результативный футбол. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.88, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

КПР занимает девятое место чемпионата, набрав 11 очков за восемь встреч. В прошлом туре лиги команда зафиксировала третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Суонси» (0:1) с минимальным счетом.

Прежде футболисты КПР провели два успешных матча, поочередно победив «Халл» на домашней арене (3:1) и «Уотфорд» в гостях (3:2).

«Хаддерсфилд» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. В активе клуба только четыре очка, которые он заработал в матчах с «Вест Бромвичем» (2:2) и «Сток Сити» (3:1).

В двух предыдущих матчах чемпионата «Хаддерсфилд» проиграл в гостях «Бристоль Сити» (0:2) и на домашней арене «Блэкпулу» (0:1).

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» проиграл в 6 из последних 8 матчей чемпионата

«Хаддерсфилд» проиграл в 3 прошлых гостевых поединках лиги

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах на поле КПР

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