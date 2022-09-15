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КПР – «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

вчера, 12:47
КПР

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры видят КПР небольшим фаворитом. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. При этом победа «Сток Сити» в линии конторы Лига Ставок идет по котировке 2.95, а за ничью выставлена цена 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.403.443.13

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики склоняются к низовому формату матча. Ставки на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

КПР отлично себя проявил в последних турах, заработав три победы за четыре поединка. Эти успехи позволили лондонской команде подняться в рейтинге на восьмое место с условным отставанием от зоны плей-офф

В предыдущем туре КПР убедительно переиграл в гостях «Миллуолл», забив сопернику два безответных гола. Прежде команда зафиксировала третье поражение в лиге, проиграв в гостях «Суонси» (0:1).

«Сток Сити» поправил турнирное положение, пополнив счет на семь баллов за четыре последних поединка. Успешными для «гончаров» оказались матчи против «Халла» (3:0) и «Блэкберна» (1:0), а в игре с «Рэдингом» команда допустила четвертое поражение в чемпионате (1:2).

Информация для ставок

  • КПР не проигрывал в 3 из 4 домашних матчей лиги
  • «Сток Сити» проиграл в 3 из последних 5 гостевых матчей всех турниров
  • КПР не проигрывал в 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Сток Сити»

Прогноз

Мы считаем, что КПР оправданно считается фаворитом этого матча. У хозяев неплохая форма и факт своих трибун, тогда, как у «Сток Сити» плохие результаты в гостях. Предлагаем поставить на нулевую фору КПР по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.51 1.88 2.02 1.48 2.81
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:51
Обе команды забьют!
Гость
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