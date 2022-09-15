КПР – «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

Ставки букмекеров
В предстоящей игре букмекеры видят КПР небольшим фаворитом. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. При этом победа «Сток Сити» в линии конторы Лига Ставок идет по котировке 2.95, а за ничью выставлена цена 3.40.
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завтра, 17:00
Если анализировать линию голов, то здесь аналитики склоняются к низовому формату матча. Ставки на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 1.93.
Форма команд
КПР отлично себя проявил в последних турах, заработав три победы за четыре поединка. Эти успехи позволили лондонской команде подняться в рейтинге на восьмое место с условным отставанием от зоны плей-офф
В предыдущем туре КПР убедительно переиграл в гостях «Миллуолл», забив сопернику два безответных гола. Прежде команда зафиксировала третье поражение в лиге, проиграв в гостях «Суонси» (0:1).
«Сток Сити» поправил турнирное положение, пополнив счет на семь баллов за четыре последних поединка. Успешными для «гончаров» оказались матчи против «Халла» (3:0) и «Блэкберна» (1:0), а в игре с «Рэдингом» команда допустила четвертое поражение в чемпионате (1:2).
Информация для ставок
- КПР не проигрывал в 3 из 4 домашних матчей лиги
- «Сток Сити» проиграл в 3 из последних 5 гостевых матчей всех турниров
- КПР не проигрывал в 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Сток Сити»
Прогноз
Мы считаем, что КПР оправданно считается фаворитом этого матча. У хозяев неплохая форма и факт своих трибун, тогда, как у «Сток Сити» плохие результаты в гостях. Предлагаем поставить на нулевую фору КПР по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.