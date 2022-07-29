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«Лутон Таун» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 17:20
Лутон Таун

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Лутон Таун» выиграет это противостояние. Ставки на успех домашней команды в БК Лига Ставок принимаются по коэффициенту 1.90. На ничью можно поставить по цене 3.68, а победа «Бирмингема» котируется в 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.863.674.53
BetBoom 1.85 3.55 4.40

Касательно голов, то здесь эксперты склоняются к низовому исходу. Пари на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.73, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Лутон Таун» занял шестое место чемпионата в прошлом сезоне, пробившись в турнир плей-офф. Но уже в первом раунде команда уступила по сумме двух встреч «Хаддерсфилду» (1:1 и 0:1), завершив борьбу за повышение в классе.

«Бирмингем» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа не принимал участие в борьбе за место в ТОП-6. Заработав в общей сложности 47 баллов, команда закончила кампанию на 20-м месте рейтинга, избежав борьбы за выживание.

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» не проигрывал в 6 последних матчах лиги на своем поле
  • «Бирмингем» не выигрывал в 14 из прошлых 15 гостевых матчей чемпионата
  • «Бирмингем» пропускал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 матчей лиги

Прогноз

«Лутон Таун» отлично провел прошлый сезон лиги, проиграв только четыре поединка на домашней арене. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.52 1.85 2.04 1.46 2.85
BetBoom 2.65 1.48 1.80 2.01 1.46 2.70
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сегодня в 17:31
Победу одержит «Лутон Таун»
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