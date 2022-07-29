«Лутон Таун» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

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сегодня, 17:20

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Лутон Таун» выиграет это противостояние. Ставки на успех домашней команды в БК Лига Ставок принимаются по коэффициенту 1.90. На ничью можно поставить по цене 3.68, а победа «Бирмингема» котируется в 4.20.

Касательно голов, то здесь эксперты склоняются к низовому исходу. Пари на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.73, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Лутон Таун» занял шестое место чемпионата в прошлом сезоне, пробившись в турнир плей-офф. Но уже в первом раунде команда уступила по сумме двух встреч «Хаддерсфилду» (1:1 и 0:1), завершив борьбу за повышение в классе.

«Бирмингем» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа не принимал участие в борьбе за место в ТОП-6. Заработав в общей сложности 47 баллов, команда закончила кампанию на 20-м месте рейтинга, избежав борьбы за выживание.

Информация для ставок

«Лутон Таун» не проигрывал в 6 последних матчах лиги на своем поле

«Бирмингем» не выигрывал в 14 из прошлых 15 гостевых матчей чемпионата

«Бирмингем» пропускал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 матчей лиги

Прогноз

«Лутон Таун» отлично провел прошлый сезон лиги, проиграв только четыре поединка на домашней арене. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Лига Ставок.